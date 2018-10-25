Emekli emniyet müdürü FETÖ'den tutuklandı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) – ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarının haberleşme uygulaması ‘ByLock’ programını kullandığı tespit edilen emekli emniyet müdürü Y.Y. tutuklandı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütü üyelerinin haberleşme amaçlı kullandıkları ‘ByLock’ programını kullandığı tespit edilen şahıslara yönelik ilçe genelinde araştırma yapıldı. Çalışmalar sonucunda 29 Ekim 2016 tarihinde 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname\'yle meslekten çıkarılan emekli emniyet müdürü Y.Y.\'nin Manavgat\'ta oturduğu belirlendi. Telefonunda FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarının kullandığı haberleşme programı olduğu tespit edilen Y.Y. polis tarafından dün düzenlenen operasyonda evinde yakalandı.

Hakkında yapılan işlemlerin ardından Y.Y., sevk edildiği Sulh Ceza hakimliği tarafından \'terör örgütü üyesi olmak\' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.