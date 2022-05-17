Emekli Deniz Kurmay Albay Dilek: Bu resim, Türkiye’nin Batı’dan dışlanma sürecini hızlandırabilir

Emekli Deniz Kurmay Albay Cahit Armağan Dilek, Türkiye’nin Finlandiye ve İsveç’in NATO üyeliğine karşı tutumunu değerlendirdi; “Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine bakışını olumsuzmuş gibi açıktan seslendirmesi diğer ülkelerde iç politikaya yönelik bir çıkış olarak da görüldü. Bu resim, Türkiye’nin Batı’dan dışlanma sürecini hızlandırabilir” dedi.

Korkusuz yazarı Can Ataklı’nın aktardığına göre, Emekli Deniz Kurmay Albay Dilek’in söz konusu konuyla ilgili görüşleri şöyle:

“Bu tür karar süreçlerinde devletler ‘veto’ gibi ellerindeki kozları kullanırlar. Türkiye de bunu yaptı. Ama, Türkiye Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine ilişkin Cumhurbaşkanının sözleriyle soğuk mesajla veto iması verse de bu kozun açıktan kamuoyu önünde açığa çıkarılması için konjonktürün uygun olmadığı görülememiş. Rusya’nın saldırganlığı ortadayken NATO üyesi olmak isteyen Ukrayna’ya yönelik Rus işgali yaşanırken diğer Avrupa ülkelerinin NATO üyeliğini engelleyebilirim demek Batı’da Türkiye’yi otomatik olarak (S-400 hatırlatmasıyla) Rus taraftarlığıyla etiketlendi. Nitekim dış kamuoyunda hızlı bir şekilde Türkiye aleyhinde bir algı oluşuyor

ABD Başkanı ve ilgili kurumları, NATO, AB ve tüm NATO üyeleri (Hırvatistan’ın iç siyasi anlaşmazlıkları hariç) defalarca ve sürekli Finlandiya ve İsveç’in üyeliğine çok net desteklerini tekrar ettiler. Türkiye, bu iki ülkenin NATO üyeliği konusunda kaygılarını açıklamasında çok haklı. Ancak, görünen o ki bunun yanlış yöntemle (megafon stratejisi) yapılması ters tepti.

Ortalık biraz hareketlense de NATO, ABD, Finlandiya, İsveç tarafında ‘Türkiye’nin bu çıkışından bir şey çıkmaz’ görüşü hakim olacak ki, herhangi bir panik havası yaşanmadı.

Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine bakışını olumsuzmuş gibi açıktan seslendirmesi diğer ülkelerde iç politikaya yönelik bir çıkış olarak da görüldü. Bu resim, Türkiye’nin Batı’dan dışlanma sürecini hızlandırabilir.

Mart başında herhangi bir şart öne sürmeden ‘NATO’nun genişlemesini destekliyorum’ diyen Türkiye’nin şimdiki tutumu, veto etmese bile, oluşan çelişkiler ve olumsuz Türkiye algısı Türkiye’yi demokrasiler grubundan hızla uzaklaştırabilir.”