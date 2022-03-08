Emekli Deniz Kurmay Albay Dilek, ABD uçak gemisinin Ege'deki devriyesini böyle yorumladı: Bu savaş senaryoları çok da masum değil

Stratejist, emekli Deniz Kurmay Albay Cahit Armağan Dilek, CNN International’ın ABD donanmasına ait uçak gemisi USS Harry S. Truman’ın, Rusya’nın saldırganlığının artması durumunda Türk boğazlarını savunmak için Ege Denizi’nde devriye gezdiğine ilişkin haberini değerlendirdi. “Amerikan basınının böyle savaş senaryoları yazması çok da masum değil” diyen Dilek, “Bizi, krizin çözümü vs. konularında denkleme sokmayan ABD sanki bir vesileyle Türk-Rus kapışmasına neden olacak bir bekleyiş içinde gibi geliyor bana” görüşünü aktardı.

Deniz Kurmay Albay Cahit Armağan Dilek söz konusu haberi ve gelişmeleri Korkusuz yazarı Ahmet Takan’a değerlendirdi.

“Amerikan basınının böyle savaş senaryoları yazması çok da masum değil” diyen Cahit Armağan Dilek’in görüşleri şöyle:

“Bizi, krizin çözümü vs. konularında denkleme sokmayan ABD sanki bir vesileyle Türk-Rus kapışmasına neden olacak bir bekleyiş içinde gibi geliyor bana. Bu Karadeniz’de olabilir. Ege, Akdeniz’de de olabilir. Ruslar savaş öncesi Karadeniz Donanması’nın yanında Karadeniz’e epey askeri gemi getirdi. Ama ilginçtir, Akdeniz’de de hatırı sayılır savaş gemisi var. Hatta NATO, şubat ayında geniş çaplı tatbikatlar yaparken Rus gemileri de tatbikatlar yaptı Doğu Akdeniz’de. Yani Ruslar, Suriye vesilesiyle Akdeniz’de elde ettikleri daimi deniz gücü bulundurma avantajından vazgeçmek istemiyorlar. Bunu da fiilen gösteriyorlar.

“ABD’nin Rus Karadeniz Donaması’nın gücünü ve etkinliği azaltacak arayış içinde olduğunu değerlendiriyorum. Ama bunu nasıl yapmayı düşünüyor iyi analiz etmek lazım. Birkaç yöntem aynı anda devreye sokulabilir; Ekonomik yaptırımlarla Rus ordusunun modernizasyonun engellenmesi, savaşın derinleşmesi halinde Sivastopol’daki Rus deniz üssünü ve gemileri bir şekilde vurmak. Çok zor ama Rusya’nın Pearl Harbor’u olur mu olur. Ya da Montrö üzerinde değişiklik yaparak Boğazlardan askeri gemi geçişini zorlaştırmak sınırlamak vs. ABD ve NATO’nun savaş başlamadan başlattığı uygulamayla Karadeniz’e savaş gemisi çıkarmamasının bir nedeni de bu olabilir mi? Uçak gemisinin Ege kuzeyine gelip uçaklarını buradan Karadeniz’e göndermesi bunun için olabilir mi? Uçak gemisine eşlik eden firkateyn ve kruvazörlerin uzun menzilli füzeleriyle Ege kuzeyinden Karadeniz’deki hedeflerini vurması da mümkün. Ben, savaşın Rusya-NATO/ABD savaşına döneceğini sanmıyorum ama bunları imkan kabiliyet olarak ifade ediyorum. İmkan ve kabiliyetin varsa gün gelir kullanabilirsin. Peki, Karadeniz’de sürekli deniz gücü bulundurmak isteyen ABD, Montrö ile Boğazlardan savaş gemisini daha da kısıtlamayı düşünür mü? Bu sorunun cevabını da iyi analiz etmek lazım. Niyet okumakla olmaz. ABD’nin ne yapmak istediğini verilerle ortaya koyup analiz etmemiz gerekiyor. ABD’nin laflarına güvenmeden. ABD’nin aldatma operasyonlarına kanmadan.

“A2 / AD (Anti Acsess / Anti Denial) stratejisi yani Geçit vermeme / Bölge tutma diye çevirebileceğimiz stratejisi kapsamında ABD, eğer Karadeniz’e kendisi girip sürekli varlık gösteremiyorsa Rusya’nın da o bölgeyi ve Türk boğazlarını kullanamamasını mı sağlamak istiyor sorusunun cevabı da çok önemli.”