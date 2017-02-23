Emekli çifti dolandırdılar, telefon açıp "Paraları çıtır çıtır yiyoruz" dediler!

Kendisini polis ve savcı gibi tanıtarak emekli çiftin 198 bin Euro ve 26 bin lirasını dolandırdığı öne sürülen zanlının yargılanmasına devam edildi. DHA'nın haberine göre, dolandırılan Vesile Dağ, "Diğer çete üyeleri bizi arayarak, 'paraları çıtır çıtır yiyoruz' sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ali Çetiner, müşteki Durmuş Ali ve Vesile Dağ çifti ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada, tanık olarak dinlenen Mutlu Karakaya, Dağ çiftinin yakını olduğunu, olay günü Vesile Dağ'ın kendisini arayarak eve gelmesini istediğini belirtti.

Adliye çıkışında anlattı

Dağ'ın evine gittiğinde telefonla konuştuğunu anlatan Karakaya, "Telefondaki kişiler kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, bir terör operasyonu yaptıklarından, müştekiye ait paraların operasyonda kullanılacağını, operasyon bittikten sonra ise seri numaraları alınmış paranın geri iade edileceğini söylüyorlardı" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Çetiner'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Durmuş Ali Dağ (73), adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, 23 Mayıs 2016 tarihinde kendisi ve eşi Vesile Dağ'ı arayan kişilerin, kendilerini polis ve savcı olarak tanıttığını belirtti. Arayan kişilerin bütün kişisel bilgilerine sahip olduğuna işaret eden Dağ, zanlıların terör örgütü PKK'ya yönelik bir operasyonda kendilerine ait paranın kullanılacağını ve daha sonra bu paranın geri ödeneceğini söylediklerini öne sürdü.

Bunun üzerine bankaya giderek bütün parasını çektiğini ve bir torbaya koyduğunu anlatan Dağ, "198 bin avro ve 26 bin lira çektim. Bankadaki hiç kimse beni uyarmadı. Ben de paraları alarak telefonla yönlendirdikleri inşaat alanına, kameraların olmadığı yere gittim" dedi.

"Diğer çete üyeleri aradı"

Dolandırıcı çetesinin yönlendirdiği yerde bir kişinin beklediğini söyleyen Dağ, çete üyesinin kendini polis olarak tanıttığını, kimliğini sorduğunda ise operasyonun gizliliğini bahane ederek göstermediğini ifade etti. Çete üyesinin söylediklerine inanmadığını ve polise gitmek istediğini belirten Dağ, bu sırada zanlının içinde para bulunan çantayı zorla aldığını ve kendisini darbettikten sonra kaçtığını söyledi. Olayın ardından polise başvurduklarını kaydeden Dağ, zanlılardan Ahmet Ç.'nin gözaltına alınarak tutuklandığını söyledi. Durmuş Ali Dağ'ın eşi Vesile Dağ ise diğer çete üyelerinin kendilerini arayarak, "Paraları çıtır çıtır yiyoruz." dediklerini öne sürdü. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmaları sürdüğü öğrenildi.