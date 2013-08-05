Emekli Büyükelçi İnal Batu hayatını kaybetti

Oyuncu Pelin Batu'nun babası emekli Büyükelçi ve milletvekili İnal Batu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

26 Temmuz'da yoğun bakıma alınan İnal Batu için sosyal medya üzerinden kan ihtiyacı anonsları yapılmıştı. Batu bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

İnal Batu kimdir?

Batu 24 Eylül 1936'da İstanbul'da dünyaya geldi. 1959-1960 eğitim-öğretim yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Diplomasi ve Dış İlişkiler bölümünden mezun olan Batu, Türkiye 'yi büyükelçi unvanıyla Lefkoşe, Prag, Birleşmiş Milletler, İslamabad ve Roma'da temsil etti.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı, TBMM'de 22'nci Dönemde Cumhuriyet Halk Partisi 'nden Hatay milletvekiliği ile Parlamentolararası Birlik (PAB) Türk Grubu Üyeliği de yapan Batu, Türkiye'nin en saygıdeğer devlet adamlarından ve diplomatlarından biriydi.

Batu aynı zamanda oyuncu Pelin Batu ile akademisyen Arda Batu'nun babasıdır.