Emekli Büyükelçi Uluç Özülker: Yeni operasyonlar, değişik düşmanlar yaratır; çok cana mal olur

Emekli büyükelçi Uluç Özülker, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından İdlib'e yönelik başlatılan operasyonla ilgili olarak kullandığı "Bu konuda yeni inisiyatifler almaya devam edeceğiz" ifadesine tepki gösterdi. Özülker, "Bu operasyonların her biri çok cana mal olur, çok değişik düşmanların yaratılmasına neden olur" dedi.

ÖSO tarafından başlatılan operasyona Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) henüz katılmadığını belirten Erdoğan, "Operasyona Rusya havadan, TSK sınır içinden destek veriyor" demişti.

CNN Türk canlı yayınında konuşan Özülker'in açıklamaları şöyle:

"Ben barışçı bir insanım, Türkiye Cumhuriyeti'nin de barışçı bir politika izlemesi gerektiğine inanıyorum. Dolayısıyla savaş bir yere götürmez. Ama ihtiyaç olduğu kaçınılmaz hale geldiği zaman kendi çıkarlarımızı korumak için savaşa girmek gerekir. Bizim aklımızda yatan hep Membiç tarafıydı. Hemen bunun yanında bulunan bölge bizim yarattığımız güvenli bölgedir. Afrin de güvenceye alındığında bu iş biter. Fırat'ın doğusuna getirilmesi gerekiyordu PYD'nin, Suriye Ordusu'nu araya tampon soktular. Rusya da ABD ile girip bizim yolumuzu kesti. Afrin bitirildiği gün bu operasyonlar, Fırat'ın doğusuna kadar bu güvenceyi artırırsak rahatlama noktasına geleceğimizi düşünüyorum. Bu operasyonların her biri çok cana mal olur, çok değişik düşmanların yaratılmasına neden olur. Başkalarına da kabul ettirerek yola çıkmak gerekir. Diplomaside empati yapmak lazım, üsluba dikkat etmek lazım. 'Bir gece ansızın gelebiliriz' demek gibi hukuka aykırı olarak yapılan her şeyin gözetilmesi gerekir."

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