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Emekli Büyükelçi Türkmen: Asıl mücadele Genel Kurul'da!

Türkmen, Ermeni iddialarını içeren tasarının ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde kabul edilmesini değerlendirdi.

05 Mart 2010 02:00

T24 - Emekli Büyükelçi İlter Türkmen, Ermeni iddialarını içeren tasarının ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde kabul edilmesine ilişkin, ''Asıl mücadele genel kurulda verilecek. Bu tasarının genel kurula inmemesini sağlamak gerekiyor'' dedi.

Türkmen, tasarının komite tarafından kabul edilmesinin zaten beklendiğini, bir ara geçmeyecek gibi gözükse de 2000 ve 2007 yıllarında da olduğu gibi komiteden geçtiğini belirtti.

Türkmen, ''Asıl mücadele genel kurulda verilecek. Bu tasarının genel kurula inmemesini sağlamak gerekiyor. Bunu 2000 ve 2007'de başarabildik. Her ikisinde de Amerikan Başkanlarının oldukça güçlü müdahaleleri oldu. Üstelik 2007'de bu iş önlendiği zaman Başkan Cumhuriyet Partisindendi, ama Temsilciler Meclisinde çoğunluk Demokrat Partideydi. Buna rağmen önlenebildi. Bu sefer daha kolay önlenebilmesi lazım, çünkü Amerika Başkanı da demokrat, çoğunluk da demokrat. Asıl mücadele orada olacak'' dedi.


'Türkiye'ye koz verdi'

Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Köni de bu komiteden onlarca karar geçtiğini, kanun olmadığı müddetçe bunun önemli olmadığını ifade etti.

Amerika'nın demokrasiden çok, kendi tabiriyle ''lobitokrasi'' olduğunu, lobiler tarafından yönetildiğini bildiren Prof. Dr. Köni, lobi işlerinde çok büyük paralar döndüğünü kaydetti.

Prof. Dr. Köni, kararın sakin bir şekilde karşılanması gerektiğini, zaten bugünkü uluslararası ortamda da çok büyük reaksiyonlar göstermenin Türkiye'nin lehine olmayacağını belirtti.

Koni, ''Ama Türkiye'nin eline de şöyle bir koz verildi; Türkiye, bu sözde soykırım tasarısını görüşmek için, Ermenistan'ın ekonomik durumuna bir destek verebilmek için, ama bunun yanında işgal ettiği Karabağ ki bu uluslararası bir sorundur, bunun çözülmesi için bu protokolleri yapmıştır, ama bu durum karşısında Türkiye'nin de bu protokolleri imzaya sunmama hakkı doğmuş oldu'' şeklinde konuştu.

















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