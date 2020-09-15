Emekli büyükelçi Namık Tan, Türkiye'yi dış politikada yalnızlaştıran 5 maddeyi yazdı

Türkiye'nin eski ABD Büyükelçisi Namık Tan, Türkiye'nin dış politikada karşı karşıya olduğu sorunları değerlendirdi. Tan, Türkiye dış politikasının 'istikrar'dan 'yalnızlığa' geçtiğini belirterek "Neden yalnız kaldık?" sorusuna 5 maddede yanıt verdi.

Emekli büyükelçi Namık Tan, YetkinReport'ta yayımlanan "Yalnızlık diplomasisi" başlıklı yazısında, dış politikada Türkiye'nin yalnızlaşmaya başladığını vurguladı. Tan'a göre, Türkiye'yi dış politikada yalnızlığa götüren nedenler 5 maddeden oluştu. Tan bu maddelerin; dış politikada hamasetle hareket edilmesi, iç ve dış politikada hassas denge gözetilmemesi, kurumların işlevsizleştirilmesi, 'çıkış stratejisi' belirlenmeden adımlar atılması ve dış politikada güvenlik ve öngörülebilirlik durumunun yitirilmesi olduğunu belirtti.

Tan'ın dış politikada son durumu değerlendirdiği bölüm şöyle:

"An itibariyle Türk dış politikası oldukça üzücü bir manzara sergiliyor. Suriye, İsrail, Libya ve Mısır’da Büyükelçimiz yok. Lübnan, BAE ve Suudi Arabistan’da Büyükelçimiz var ama yok. AB ile ilişkilerimizde belirgin bir durgunluk yaşıyoruz. Yunanistan, Fransa ve Almanya ile ilişkilerimiz gergin. ABD ile ilişkilerimizde ciddi sorunlar var. Bu bir yalnızlık tablosudur.

Çok değil, bundan birkaç yıl önce, Türkiye’nin sorunlarla dolu bir bölgede “istikrar adası” olduğunu söylerdik. Hatta, bizim “istikrar üreten ülke” olduğumuz, hemen herkesin dilindeydi. “Arap Baharı” nasıl “Arap Kışına” dönüştüyse, biz de bölgemizdeki tüm sorunların tarafı haline gelerek, adeta “yalnızlık adasına” dönüştük. Artık, dostlarımız dahi, istikrarsızlık kaynağı olduğumuzu söylemekten çekinmiyorlar."

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