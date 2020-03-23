Emekli Büyükelçi Namık Tan: Dünya Sağlık Örgütü Başkanı, Koronavirüs'e karşı geç harekete geçti

Emekli Büyükelçi Namık Tan, Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'un Çin'in Vuhan kentinde çıkıp dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına dair yeterli refleksi göstermediğini yazdı. Tan, Ghebreyesus'un Çin yönetimiyle kurduğu yakın bağlantıyı aktardığı yazıda, kurumun Koronavirüs salgınının "pandemi" seviyesine ulaştığını geç duyurduğuna dikkati çekti.

Emekli Büyükelçi Tan, yetkinreport.com'da yayımlanan yazısında Dünya Sağlık Örgütü'nün Koronavirüs salgınında geç harekete geçtiğine vurgu yaptı. DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'a yönelik eleştirilere yer veren Tan, "Tehdit, ilk başlarda Çin’in korunup, kollanacağı şekilde, bilinçli olarak küçük gösterildi, bu durum da krizin boyutları doğru algılanamamasına katkıda bulundu ve neticede önleyici tedbirler zamanlıca alınamadı. Dr. Ghebreyesus, salgının küresel insan sağlığına ciddi bir tehdit teşkil eden bir pandemi olduğunu gerçek manada daha geçen hafta açıkladı"

Tan'ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Çin’in Vuhan kentinde Koronavirüs salgınının patlak vermesinden hemen sonrasında, sanırım 2020 Ocak ayı başında, İngiliz basınında, Dr. Tedros Ghebreyesus hakkında ağır bir eleştiri okumuştum. Etiyopya hükümetinde yer aldığı (2005-2012 arası Sağlık ve 2012-2016 arası Dışişleri Bakanlığı) dönemlerde, Çin Devlet Başkanı ile çok yakın ilişkiler geliştirmesine müsaade edildiği, Çin’e yüklü miktarda borçlu olan Etiyopya’nın, bu suretle DSÖ Genel Direktörü üzerinden adeta kontrol edildiği öne sürülüyordu. Nitekim, tıp alanında uzmanlığı bulunmayan Ghebreyesus’un DSÖ genel direktörlüğüne getirilmesinin de Çin’in yoğun baskı ve girişimleri sonucunda olduğu iddia ediliyor, Ghebreyesus, Çin’in oyuncağı haline gelmekle itham ediliyordu.

Koronavirüs krizi çerçevesinde yapılan, önceleri ihtiyatla yaklaştığım bu ağır eleştirilerin, zaman geçtikçe hiç de haksız olmadığını gördüm. Dr. Ghebreyaesus, ilk günden itibaren Çin’i cansiperane savunuyordu. Haberlerin ve rakamların çarpıtılmasını, hataların örtülmesini, kamuoyunu uyarmaya çalışan Çinlilerin tutuklanmasını görmezden geliyor, Çin yönetiminin çizgisini destekliyordu.

Ghebreyesus’un ve tabiatıyla DSÖ’nün itibarına ve güvenilirliğine ağır darbe vuran bu çerçevedeki beyan ve açıklamalarını dijital medyada kolaylıkla bulabilmek mümkün. Ancak, koronavirüsün İtalya ve diğer Avrupa ülkelerinde fark edilmeye başlandığı Ocak ayı sonlarında, salgının büyütülecek bir yanı olmadığı, küresel bir tehdit oluşturmadığı, sadece Çin ile sınırlı olduğu, panik yapmamak gerektiği mealindeki açıklamalarını DSÖ web sayfasında bulabilmek artık mümkün değil. Sanırım, bunlar silinmiş."

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