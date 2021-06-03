Emekli Büyükelçi Namık Tan: ABD ile ilişkilerimiz açısından, tıpkı Hamlet'in tiradındaki "olmak ya da olmamak" çizgisinde cereyan edecek

Eski Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Washington Büyükelçisi Namık Tan, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşmenin önemine vurgu yaparak "Türk tarafında da bu ziyaretin öneminin nihayet kavranabildiğine ilişkin bazı işaretler görülüyor. Her ne kadar, Sherman’a, sıradan bir ziyaretçi muamelesi yapıldığı izlenimi yaratıldıysa da kapalı kapılar ardında çok farklı bir tutum benimsendiğini anlıyoruz. İki ülke arasındaki sorunların giderilmesine yönelik içerikli ve anlamlı mesajlar verildiğine dair somut bir habere rastlamamış olsak da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ABD’li küresel şirketlerin yöneticileriyle geçen hafta başında yaptığı görüşmede; “Sayın Biden ile NATO zirvesinde gerçekleştireceğimiz görüşmenin yeni dönemin habercisi olacağına inanıyorum” şeklindeki ifadeleri dikkat çekiyor." diye yazdı.

Namık Tan, yetkinreport.com sitesinde yayınlanan yazısında, Türkiye'nin demokrasi ve özgürlükler alanında inandırıcılığı kalmadığına işaret ederek, "Önümüzde tam iki hafta var. Zaman kaybetmeden, Kongre de dahil olmak üzere, hazırlık temaslarını yoğunlaştırarak, sürdürmeli ve müzakere pozisyonumuz hakkında muhataplarımızı aydınlatmalıyız. Görüşmeye, bilinen tutumumuzu ve yaklaşımımızı ısrarla tekrarlamak üzere değil, yaratıcı ve yapıcı önerilerle gitmeliyiz. Çelişkili ve tutarsız açıklamalardan kaçınmaya da özen göstermeliyiz. Zira, bu görüşme, ABD ile ilişkilerimiz açısından, tıpkı Hamlet’in tiradındaki “olmak ya da olmamak” çizgisinde cereyan edecek ve bizim açımızdan belki de son fırsat olacak." ifadelerini kullandı.

Bu yazı yetkinreport.com sitesinde yayınlanmıştır....