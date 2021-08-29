Emekli Büyükelçi Loğoğlu: Kabil Havaalanı’nın işletilmesi meselesi Türkiye açısından kapanmış görünüyor

Emekli Büyükelçi Faruk Loğoğlu, "Kabil Havaalanı’nın işletilmesi meselesi Türkiye açısından kapanmış görünüyor" değerlendirmesini yaptı.

Cumhuriyet gazetesinden Hüseyin Hayatsever'in haberine göre, Loğoğlu, "Taliban’ın yeniden Türk askerinin orada konuşlanmasını kabul edeceğine dair bir işaret yok. Bu durumda havaalanını işletecek insanlarımızı kim koruyacak, Taliban mı sağlayacak? Dolayısıyla bu haliyle bu teklif soru işaretleriyle doludur. Artık havaalanının işletilmesi meselesi Türkiye açısından kapanmış görünüyor. Bu saatten sonra bu olasılığın iyice zayıfladığını söylemek mümkündür" dedi.

Loğoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Taliban hükümeti tanınsa da tanınmasa da Türkiye’nin Kâbil Büyükelçiliği’nin bu süreçte açık kalmasında diplomatik açıdan bir sorun bulunmamaktadır. Taliban, kendi çıkarlarını korumak ve kendi uluslararası tanınırlığını da sağlamak için ülkedeki diplomatik temsilcilikleri korumak zorundadır. Orada görev yapan büyükelçimiz güven mektubunu bundan önceki Afganistan hükümeti döneminde devlet başkanına sunmuştu. O nedenle büyükelçiliğin açık kalması uluslararası hukuk açısından bir sorun teşkil etmez. Büyükelçiliğin varlığının sürmesi otomatik olarak Taliban yönetiminin tanındığı anlamına gelmeyecektir"