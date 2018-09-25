Emekli Büyükelçi Kaya Toperi son yolculuğuna uğurlandı (2)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Dışişleri Bakanlığında düzenlenen törenin ardından emekli Büyükelçi Kaya Toperi\'nin cenazesi Kocatepe Camine getirildi. Burada ikindi namazı sonrası kılınana cenaze namazına Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Ankara Büyükşehir eski Belediye Başkanı Murat Karayalçın, ailesi, yakınları ve çok sayıda eski diplomat katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Toperi\'nin cenazesi defnedilmek üzere Cebeci Asri Mezarlığı\'na götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Cenazeden görüntü

-Cenaze namazının kılınması

-Cenazenin taşınması