Emekli büyükelçi Göğüş, Dışişleri Bakanlığı’nın “Boğaziçi Üniversitesi” açıklamasını yorumladı: İnsan hakları iç işlerine karışmak değildir

Emekli büyükelçi Hasan Göğüş, Dışişleri Bakanlığı'nın 4 Şubat'ta “Yurtdışındaki bazı çevrelerin Boğaziçi Üniversitesinde yaşanan olaylara ilişkin yaptıkları açıklamalar hakkında” başlıklı basın açıklamasını yorumladı. Göğüş, "İnsan hakları iç işlerine karışmak değildir" değerlendirmesini yaptı.

Göğüş Yetkin Report'ta kaleme aldığı yazıda, "Boğaziçi Üniversitesi olayları üzerine Dışişlerinin yaptığı çıkış insan hakları konularının Dışişleri boyutunu yeniden gündeme taşıdı. 4 Şubat günü “Yurtdışındaki bazı çevrelerin Boğaziçi Üniversitesinde yaşanan olaylara ilişkin yaptıkları açıklamalar hakkında” başlıklı Dışişleri Bakanlığı basın açıklamasını büyük bir şaşkınlıkla okudum. Son yıllarda 'Ne kadar çok açıklama yaparsak o kadar çok aktif politika izlediğimizi göstermiş oluruz' yaklaşımıyla her konuda resmî açıklama yapılmaya başlandı." görüşünü savundu.

Göğüş, "Boğaziçi olaylarına ilişkin Dışişleri Bakanlığının 4 Şubat tarihli açıklaması ilk okuyuşta 'tencere dibin kara, seninki benden kara' havasını vermektedir. Oysa diplomaside bize öğretilen insan hakları alanında mütekabiliyet, yani karşılıklılık ilkesinin geçerli olmadığıdır. Örneğin Yunanistan’a 'Sen Atina’da cami yapmadan ben ruhban okulunu açmam' diyemezsiniz. Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) 1987’de bireysel başvuru hakkını tanımış olmamız da peşinen insan haklarının iç işlerimiz olmadığını kabul ettiğimiz anlamına gelmektedir. Tüm bu bilgiler ışığında insan haklarının iç işimiz olduğunu savunmak mümkün müdür?" ifadesini kullandı.