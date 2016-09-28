Emekli büyükelçi, ‘FETÖ’den tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Dışişleri Bakanlığı’ndaki yürüttüğü ‘FETÖ’ operasyonu kapsamında biri emekli büyükelçi 7 kişi tutuklandı.

Milliyet’te yer alan habere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 8 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılarına ifade veren şüphelilerden emekli Büyükelçi Aydın Sefa Akay, bakanlıkta Şube Müdürlüğü yapan Seyfullah Şahin, Uzman Yardımcısı Fatih Özan ve Mustafa Dinçer'in de aralarında olduğu 7 kişi, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan 7 şüpheli, tutuklanarak Sincan Cezaevine gönderildi.

Cumhuriyet Savcılarınca serbest bırakılan bir kişiye ise Sulh Ceza Hakimliği, adli kontrol uygulanmasına karar verdi.

Tutuklanan şüphelilerinin cep telefonlarında terör örgütü mensuplarınca kullanılan ‘Bylock' uygulamasının bulunduğu öne sürüldü.