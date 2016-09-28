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15 Temmuz Darbe Girişimi

Emekli büyükelçi, ‘FETÖ’den tutuklandı

Dışişleri Bakanlığı’nda toplam 7 kişi tutuklandı

28 Eylül 2016 22:52

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Dışişleri  Bakanlığı’ndaki yürüttüğü ‘FETÖ’ operasyonu   kapsamında biri emekli büyükelçi 7 kişi tutuklandı. 

Milliyet’te yer alan habere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince  gözaltına alınan 8 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılarına ifade veren şüphelilerden  emekli Büyükelçi Aydın Sefa Akay, bakanlıkta Şube Müdürlüğü yapan Seyfullah  Şahin, Uzman Yardımcısı Fatih Özan ve Mustafa Dinçer'in de aralarında olduğu 7  kişi, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan 7 şüpheli, tutuklanarak Sincan  Cezaevine gönderildi.

Cumhuriyet Savcılarınca serbest bırakılan bir kişiye ise Sulh Ceza  Hakimliği, adli kontrol uygulanmasına karar verdi.

Tutuklanan şüphelilerinin cep telefonlarında terör örgütü  mensuplarınca kullanılan ‘Bylock' uygulamasının bulunduğu öne sürüldü.

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