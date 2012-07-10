Emekli Büyükelçi Batıbay'a şaraptan 12.5 yıl hapis istendi

Türkiye’nin eski Avrupa Konseyi Daimi Büyükelçisi Daryal Batıbay hakkında, Strasbourg’daki görevinin ardından Türkiye’ye kaçak içki soktuğu gerekçesiyle 12 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Hürriyet'in haberine göre, Batıbay ile birlikte, şarapların Türkiye’ye taşınmasında görev alan 8 nakliye ve depo sorumlusu da iddianamede “şüpheli” olarak yer aldı. Ankara Cumhuriyet Savcısı Mehmet Cihan Kısa’nın hazırladığı iddianamede, Batıbay’ın emekli olduktan sonra Türkiye’ye getirdiği eşyaları arasında, beyan dışı yaklaşık 50 kasa şarabın da bulunduğu yönünde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Müdürlüğü’nden ihbar gelmesinin ardından soruşturmanın başlatıldığı anımsatıldı.

Soruşturma sırasında 778 şişelik bir grup, 153 şişelik de bir başka grup olmak üzere toplam 931 şişe şarap ile 6 şişe şampanya ele geçirildiği bildirilen iddianamede, ekspertiz incelemesine göre, içkilerin tamamının bandrolsüz, Türkçe etiketsiz ve ithal izinsiz olduğu kaydedildi.

Şüphelilerin “Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” ile “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu”nu çiğnedikleri ifade edildi. Batıbay’ın, “Mesleğinin sağladığı kolaylıktan faydalanarak, alkollü içkileri gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın Türkiye’ye ithal etmek” ve “Bandrolsüz, gümrük kaçağı içkileri ticari amaçla bulundurmak” suçlarından toplam 3 yıl 6 aydan 12 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

Diğer sanıkların da “bandrolsüz, gümrük kaçağı içkileri ticari amaçla bulundurmak” suçundan 2’şer yıldan 5’er yıla kadar mahkûmiyetleri talep edilen iddianamede, bütün sanıkların idari para cezasına çarptırılmaları istendi. Dava, Ankara 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.