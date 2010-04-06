Emekli binbaşı intihara kalkıştı

T24 - Bursa'nın Gemlik İlçesi'nde cinnet getiren 61 yaşındaki emekli binbaşı Kadir Yazarlar, dehşet saçtı. Evinin balkonuna çıkara intihar edeceğini haykırdıktan sonra içeri giren Yazarlar, polis jandarma ve daha sonra eve gelen eşinin 3.5 saat süren çabaları sonucu ikna edildi.



Gemlik İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Manastır Mevkii’nde oturan evli ve 1 çocuk babası emekli binbaşı Kadir Yazarlar, evde yalnız olduğu saat 17.00 sıralarında dördüncü kat balkonuna çıkarak intihar edeceğini haykırdı. Eşi alışveriş için dışarı çıktığı öğrenilen Kadir Yazarlar'ı elinde tabanca ile balkonda bağırırken gören komşularının ihbarı üzerine polis, jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi.



Polis ve jandarma yetkilileri intihar edeceğini belirten Yazarlar'ı ikna etmek için görüşmelere başlarken, bu sırada eşi Nilgün Yazarlar da eve geldi. Yaklaşık 3.5 saat süren görüşmeler sonucunda ikna edilen emekli binbaşı Yazarlar, intihardan vazgeçti. Silahını teslim eden emekli binbaşı yazarlar, sağlık kontrolçin Gemlik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



Ankara'da oto yedek parça ticareti yapan Kadir Yazarlar'ın işlerinin bozulması üzerine eşi Nilgün Yazarlar ile bir süre önce Gemlik’e yerleştikleri öğrenildi.





