Emekli Başkonsolos, 4 katlı apartmanını bilim, kültür ve sanatevi için bağışlayacak

Yüksel BALCI/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- EMEKLİ Başkonsolos Ülkü Başsoy (84), memleketi İzmir\'in Ödemiş ilçesindeki 4 katlı apartmanını, bilim, kültür ve sanatevi olarak kullanılmak üzere bağışlamak için İzmir Büyükşehir Belediyesi\'ne başvurdu.

Yılın 7 ayını Almanya\'nın Hamburg kentindeki evinde, diğer bölümünü ise Bodrum Yalıkavak\'taki villası ve memleketi Ödemiş\'te geçiren evli, bir çocuk babası Emekli Başkonsolos Ülkü Başsoy\'un çağdaş yaşama ve özellikle gençlere yaptığı destekler sürüyor. Yaklaşık 80 gence burs vererek, eğitimlerine yardımcı olan Başsoy, Ödemiş\'teki 4 katlı bir apartmanın 2\'nci kattaki dairesini de eşyaları ile birlikte 10 yıllığına, kurucuları arasında yer aldığı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ödemiş Temsilciği\'ne tahsis etti. Ödemiş Belediyesi ile 2010-2013 yılları arasında ilkbahar kültür ve sanat etkinliklerini düzenleyerek Sümerolog, bilim insanı, tarihçi Muazzez İlmiye Çığ, yazar Latife Tekin, şairler Haydar Ergülen ve Gonca Özmen, caz piyanisti Emin Fındıkoğlu gibi pek çok bilim insanı ve sanatçıyı Ödemişliler ile buluşturan Başsoy, şimdi de Cumhuriyet Mahallesi, Şehit Özpolat Caddesi\'ndeki 4 katlı apartmanını Ödemişli gençlerin bilimsel ve kültürel yönden gelişmelerinin sağlanması, bilim insanlarının konferanslar verebilmeleri için bilim, kültür ve sanatevi olarak kullanılmak üzere bağışlamak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi\'ne başvurdu.

Memleketine vefa borcunu ödemek istediğini belirten Emekli Başkonsolos Ülkü Başsoy, \"Ödemiş\'te daha önce, Kurtuluş Savaşı\'nda düşmana karşı ilçede ilk kurşunla mukavemeti başlatan Ali Orhan anısına toplantılar yaptık. Köy Enstitüleri ile ilgili etkinliklerimiz oldu. Cumhuriyet\'in ilk döneminde çıkan dergiler sergisini açtık. Ödemiş\'in yetiştirdiği Şükrü Saracoğlu, dünyada sosyal psikoloji alanında çığır açmış Ödemişli Prof. Dr. Muzaffer Şerif Başoğlu, kardeşi hukukçu Mutahhar Şerif Başoğlu, şair ve yazar Fethi Savaşçı gibi Ödemişli bilim, sanat, siyaset adamlarını tanıtıp sergiler açılmasında önderlik ettim. 6 yıldır da Dil Derneği\'nin çatısı altında, gençlerimizin güzel Türkçemizi düzgün kullanması için \'Recep Başsoy Türkçemize Özen Dil ve Yazın Ödülü\' etkinliklerini düzenledik ve ödüller dağıttık. Ödemiş\'te birçok kültürel faaliyetlerde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunlar benim memleketime olan vefa borcumdur. 4 katlı apartmanımı, Büyükşehir Belediyesi\'ne bağışlamak için başvurdum. Burada çeşitli etkinlikler yapılacak, konferanslar verilecek, sanatçılar sanatlarını icra edecekler. Gönlümden geçen, daha büyük bir alanda gençlerimizi bilgisayarlarla buluşturmak, derslerini yapmalarını, birbirleriyle tanışmalarını ve bilgi alışverişinde bulunmalarını, konferanslara katılarak ufuklarını açmalarını sağlamak. Ayrıca, burada bilimsel araştırmalara ışık tutacak belge, fotoğraf gibi arşiv birikimi sağlamak da hedefim\" dedi.

Ağaç kabukları ve ahşaptan eserler de yapıp, taş ve kütük manifestosu yazan Ülkü Başsoy, son olarak 1993- 1997 yılları arasında Türkiye\'nin Hamburg başkonsolosu olarak görev yapmıştı.



FOTOĞRAFLI