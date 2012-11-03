T24 LogoT24 Logo
Dünya

Emekli Atlantis müzeye kaldırılıyor

Uzaya yaptığı 33 yolculukta 200 milyon kilometre yol kat eden Amerikan uzay dolmuşu Atlantis, müzede sergilenmek üzere son yolculuğuna çıktı

03 Kasım 2012 00:53

 

NASA’nın emekliye ayrılan üç uzay dolmuşundan sonuncusu olan Atlantis, cuma sabahı Kennedy Uzay Merkezi’nden yola çıkarak ziyaretçi merkezine ulaştırıldı. Atlantis’in de içinde yer alacağı sergi, Temmuz ayında açılacak.
 
Taşıma öncesinde işçiler, 120 uyarı lambasını, 23 trafik ışığı, 56 trafik işareti ve bir yüksek gerilimli voltaj hattını uzay dolmuşunun geçeceği yoldan kaldırmak zorunda kaldı.
 
İlk olarak 1985 yılında uzaya fırlatılan Atlantis, bir yıl önce Dünya’nın yörüngesine dönen son NASA uzay dolmuşu oldu ve böylece NASA’nın 30 yıllık uzay mekiği programı da sonlandı.
 
Diğer bir uzay dolmuşu Discovery ise Virginia’daki Smithsonian Enstitüsü’nün Hava ve Uzay Müzesi’nde sergileniyor. Endeavour da Los Angeles’taki California Bilim Merkezi’nde. Bir prototip uzay dolmuşu olarak yapılan ve hiç uzaya gönderilmeyen Enterprise ise New York’taki Intrepid Deniz, Hava ve Uzay Müzesi’nde sergileniyor.
 
İki tane Amerikan uzay dolmuşu, ikisinin de 7 kişilik ekibinin ölmesine sebep olan feci kazalarda kaybedilmişti. Challenger, 1986 yılının Ocak ayında kalkıştan bir dakika sonra patlamış; Columbia ise, Şubat 2003’te dünyanın yörüngesine tekrar girerken yanmıştı.
 

ETİKETLER

atlantisuzay mekiğimüzetemmuz ayı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24