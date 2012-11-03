Emekli Atlantis müzeye kaldırılıyor

NASA’nın emekliye ayrılan üç uzay dolmuşundan sonuncusu olan Atlantis, cuma sabahı Kennedy Uzay Merkezi’nden yola çıkarak ziyaretçi merkezine ulaştırıldı. Atlantis’in de içinde yer alacağı sergi, Temmuz ayında açılacak.

Taşıma öncesinde işçiler, 120 uyarı lambasını, 23 trafik ışığı, 56 trafik işareti ve bir yüksek gerilimli voltaj hattını uzay dolmuşunun geçeceği yoldan kaldırmak zorunda kaldı.

İlk olarak 1985 yılında uzaya fırlatılan Atlantis, bir yıl önce Dünya’nın yörüngesine dönen son NASA uzay dolmuşu oldu ve böylece NASA’nın 30 yıllık uzay mekiği programı da sonlandı.

Diğer bir uzay dolmuşu Discovery ise Virginia’daki Smithsonian Enstitüsü’nün Hava ve Uzay Müzesi’nde sergileniyor. Endeavour da Los Angeles’taki California Bilim Merkezi’nde. Bir prototip uzay dolmuşu olarak yapılan ve hiç uzaya gönderilmeyen Enterprise ise New York’taki Intrepid Deniz, Hava ve Uzay Müzesi’nde sergileniyor.

İki tane Amerikan uzay dolmuşu, ikisinin de 7 kişilik ekibinin ölmesine sebep olan feci kazalarda kaybedilmişti. Challenger, 1986 yılının Ocak ayında kalkıştan bir dakika sonra patlamış; Columbia ise, Şubat 2003’te dünyanın yörüngesine tekrar girerken yanmıştı.