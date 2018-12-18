Emekli astsubayın öldürdüğü eşi ve kızı yan yana toprağa verildi (2)

EMEKLİ ASTSUBAYIN ANNESİ: HELAL OLSUN SANA KUZUM

Burdur\'da eşi Nilüfer ile kızı Gizem Nur Danış\'ı öldürdüğü tabancayla intihar eden emekli astsubay Muzaffer Danış da toprağa verildi. Oğlunun tabutuna sarılan anne Şerife Danış, \"Yerden göğe kadar helal olsun kuzum\" diyerek, ağladı.

Burdur Devlet Hastanesi morgunda otopsi işlemi tamamlanan Muzaffer Danış\'ın cenazesi yakınları tarafından alındıktan sonra Ulu Cami\'ye getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanlığı\'nda görevli askerler ile Danış\'ın yakınları ve arkadaşları katıldı.

Muzaffer Danış\'ın yakınları, üzerine görevi sırasında giydiği kepi konulan tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Anne Şerife Danış, helallik alınması sırasında, \"Yerden göğe kadar helal olsun kuzum. 24 senedir görmedim. Mekanın cennet olsun\" diye ağladı.

Muzaffer Danış, Ulucami\'de ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Sultandere Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Cenazeye, Danış\'ın geride kalan 2 çocuğu katılmadı.



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