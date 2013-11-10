Emekli astsubaya bayrak gözaltısı

Tekirdağ'daki törenler sırasında yakındaki bir caminin minaresine çıkan emekli Astsubay Gündoğan Uygunbaş, Türk Bayrağı açarak hükümetin Kürt açılım politikasını eleştirince gözaltına alındı.
Türkiye Cumhuriyeti 'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk , ölümünün 75’nci yılında Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’nde düzenlenen törenlerle anıldı. Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere görei Edirne’de Atatürk anıtının önünde çelenklerin konulmasından sonra törene katılanlar topluca andımızı okudu. Tekirdağ’daki törenler sırasında yakındaki bir caminin minaresine çıkan emekli Astsubay Gündoğan Uygunbaş, Türk Bayrağı açarak hükümetin Kürt açılım politikasını eleştirince gözaltına alındı.
Minarenin giriş kapsını kilitleyen Uygunbaş, konuşmasını 20 dakika boyunca sürdürdü. Protestoyu duyan polis ekipleri, kilitli giriş kapısını kırarak minareye çıktı. Emekli astsubay Uygunbaş’ı gözaltına alan polis ekipleri, minare şerefesindeki bayrağı da topladı.