Emekli astsubay intihar etti

T24 - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde emekli bir astsubay, beylik tabancasıyla intihar etti.



Yeşilkent Mahallesi Şehit Vahit Elmas Caddesi'nde yalnız yaşayan emekli Astsubay Mustafa Gürel (68), beylik tabancasıyla boynuna ateş ederek intihar etti.



Üç çocuk babası Gürel'in, intihar etmeden önce oğlunu arayarak helallik istediği öğrenildi.



Babasının konuşmasından şüphelenen oğlu, komşularını arayarak babasıyla yaptığı konuşmayı anlattı ve evi kontrol etmelerini istedi.



Bunun üzerine Gürel'in evine gelen komşuları, kapıyı açan olmayınca polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, çilingir yardımıyla kapıyı açtırıp içeri girdi. Gürel'in cesedini bulan polisler, durumu savcılığa bildirdi.



Yapılan incelemede, Gürel'in beylik tabancasıyla 3 el ateş ettiği, bir merminin boynuna diğer iki merminin de duvara isabet ettiğini tespit edildi. Gürel'in, 4 yıl önce kanser olan eşini kaybettikten sonra, bunalıma girdiği iddia edildi.





