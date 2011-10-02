Emekli astsubay intihar etti!

T24

Taksim'den bindiği taksinin şoförüne Kadıköy'e gitmek istediğini söyleyen 35-40 yaşlarındaki bir kişi, Boğaziçi Köprüsü'nde trafik sıkışıklığından faydalanarak araçtan indi. Korkulukları aşarak denize atlayan kişi, bu sırada köprünün altından geçmekte olan Deniz Taksi'nin yakınına düştü.Teknedekiler tarafından fark edilerek, sudan tekneye alınan kişi, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.İhbar üzerine olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Büro Amirliği ile Deniz Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Ortaköy İskelesi'ne çıkarılan ceset üzerinde yapılan incelemede, H.İ.Y. adına düzenlenmiş emekli astsubay kartı bulundu.Ceset, polis ve nöbetçi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Taksi sürücüsü ise ifadesine başvurulmak üzere Arnavutköy Polis Merkezine götürüldü.