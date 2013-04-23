Emekli askerler çözüm sürecine destek için Güneydoğu'ya gidiyor

Başından beri çözümün yanında olan emekli TSK mensuplarının kurduğu ve binden fazla üyesi olan AS-DER, barışa destek için Güneydoğu'ya gidecek. AS-DER üyeleri Diyarbakır, Mardin ve Batman'da üç gün sürecek bir program düzenliyor.

Demokratikleşme sürecine katkı sunmak için yola çıkacaklar

Bir zamanlar operasyon yapmak amacıyla Güneydoğu’ya giden subaylar, bu sefer barış için bölgeye çıkartma yapacak. Kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlarla biraraya gelecek olan emekli askerler, Türkiye’nin demokratikleşme sürecine katkı sunmak için yola çıktıklarını belirtiyor.

AS-DER’in Güneydoğu’daki programı hakkında Taraf ’a bilgi veren derneğin Onursal Başkanı emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi, bir dönem operasyon için gidilen bölgede bu sefer barış ve birliktelik amacıyla bulunacaklarını ifade etti. Çözüm sürecini canı gönülden desteklediklerini vurgulayan Tanrıverdi, bölge insanının zarar görmeyeceği yöntemler belirlenerek çözüm sürecinin tamamlanması gerektiğine dikkat çekti.



'Hükümeti canı gönülden destekliyoruz'

AS-DER olarak en başından beri sürecin destekçisi olduklarını ifade eden Tanrıverdi, askerî yöntemlerin dışında devletin siyasi, sosyal ekonomik imkânları kullanılarak çözüm yöntemlerinin geliştirilmesini istedi.

Emekli Tuğgeneral şunları kaydetti: “Hükümetin almış olduğu çözüm süreci kararı ve girişimlerini AS-DER, canı gönülden destekliyor.

Türkiye’nin ayağındaki prangaların çözülmesini sağlayacak bu sürecin sonuçlanmasını umutla bekliyoruz. Bu kadar çok umut veren bir yola ilk kez girildi, İnşallah aksi bir dönüş olmaz ve süreç, birliğimizi, bütünlüğümüzü pekiştirecek bir sonla biter. Bölüme korkusu olanların evham içinde olduğunu düşünüyoruz. Ortak değerlerimizi öne çıkarıp bu şemsiye altında bu sorunu çözeceğimize inanıyorum. Çünkü uzun bir tarihsel yaşanmışlığımız ile inanç birliğimiz var.”

Tanrıverdi, Güneydoğu’ya gidecek AS-DER üyelerinin bölge halkı ve kanaat önderleri tarafından ilgiyle karşılanacağını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı: “Bölge insanıyla yüz yıllardır olan bağımız ve kültürel kodlardaki birlikteliğimizin tezahürü, samimiyet ve ilgi olacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.”

'Türkiye'nin gerçekleri ülkeyi istemeden bu duruma getirdi'

Bölgeye gidecek isimler arasında yer alan AS-DER Yönetim Kurulu Üyesi Emekli Albay Mustafa Hacımustafaoğulları, Yönetim kurulu üyelerinden oluşturulan bir heyetle yarın Diyarbakır’a geçeceklerini anlattı. Hacımustafaoğulları, buradaki temaslarını tamamladıktan sonra Mardin’e gideceklerini ifade etti. Heyetin son durağının ise Batman olacağını belirten Hacımustafaoğulları, program sonunda çalışmaları hakkında geniş kapsamlı bir rapor hazırlayacaklarını ve bunu da ilgili kurum yetkililerin ulaştıracaklarını dile getirdi. “Çözüm sürecine destek amacıyla askerler olarak bölgeyi ziyaret edeceğiz” diyen emekli Albay, şunları belirtti: “Âkil Adamlar Heyeti’yle birlikte hızla ilerleyen çözüm sürecine toplumu bütün renklerinden destek geliyor. AS-DER olarak kurulduğumuz günden beri insanımızı yakında ilgilendiren gelişmelerin içinde olduk, takipçisi olduk. STK’lar, kanat önderleri ve vatandaşlarla çözüm süreciyle ilgili görüşmeler yapacağız. Çözüm sürecini ve sonrasını bölge insanıyla birlikte masaya yatıracağız. Maalesef yanlış politikalar ve Türkiye’nin gerçekleri olayı istenmeyen bu noktalara getirdi. Bölgeden olumlu bir tepki bekliyoruz. Zira Güneydoğu’da destek oldukça fazla. AS-DER olarak çözüm sonuna kadar çözüm sürecinin içinde olacağız.”

Sistemin katı yüzüne karşı

Emekli Albay Abdullah Kaplan ise Türkiye’de yaşanan ciddi dönüşüme seyirci kalamayacaklarını söyledi. AS-DER’in sistemin katı yüzüne karşı ortaya çıkmış bir kurum olduğunu belirten Kaplan, “Çözüm sürecinin toplumun nezdinde nasıl bir etkiye neden olduğunu gözlemek ve buradan yola çıkarak bizler ne yapabiliriz sorusuna cevap için bu geziyi yapıyoruz” dedi. Kaplan, asker ve Güneydoğu isimleri anıldığında zihinlerde operasyonlar ve çatışmaların beliriverdiğini hatırlatarak, “Bu algıyı kırmak, yeni bir sayfa açmak için uğraşıyoruz. Tarihsel birlikteliğimiz, inanç değerlerimiz gibi ortak paydalar üzerinden yeni bir sayfa açabiliriz. Bunu yapabileceğimize inanıyorum” diye konuştu.