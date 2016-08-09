Emekli askeri hâkim: Genelkurmay Başkanı ve komuta kademesi YAŞ’tan önce istifalarını verdi, Erdoğan dilekçeleri yırttı

Emekli askeri hakim Ahmet Zeki Üçok, darbe girişiminin ardından Temmuz ayının sonunda yapılan Yüksek Askeri Şûra toplantısı öncesinde Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal, Deniz Kuvvetleri Komutanı Bülent Bostanoğlu, Donanma Komutanı Veysel Kösele ve Genelkurmay İkinci Başkanı Yaşar Güler’in, Başbakan Binali Yıldırım’a istifa dilekçelerini verdiğini ileri sürdü. Üçok’a göre, Başbakan Yıldırım mektubu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a götürdü. Erdoğan ise “Mektupları şimdi yırtalım. Bu sıkıntıları atlattıktan sonra bakarız” yanıtını verdi.

T24’e konuşan Üçok, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’la ilgili France 24 kanalına verdiği mülâkatta söylediği “Dereyi geçerken at değiştirilmez” formülüyle hareket ettiğini belirtti.

"Kasım şurasında görev değişikliği olabilir"

Üçok, darbe girişiminin sancılarının atlatılması halinde Kasım ayının sonunda yapılacak Yüksek Askeri Şura’da görev değişimi yaşanabileceğini ifade ederken, teâmülde Kasım şurasında görev değişikliğini olmadığını belirtti. Üçok, Kasım ayında görev değişikliği olması halinde bir ilkin yaşanacağına dikkat çekti.

28 Temmuz’da yapılan Yüksek Askeri Şûra’da, yalnızca Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi, sağlık sorunları nedeniyle görevden ayrılmasının ardından Genelkurmay İkinci Başkanı Yaşar Güler’in görevi değişerek Jandarma Genel Komutanlığı’na getirilmişti.

Genelkurmay İkinci Başkanlığı görevini ise, darbe girişimine karşı çıkan ve Marmaris'te bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "Ankara'ya değil, İstanbul'a gelin, güvenliğinizi ben sağlayacağım" dediği belirtilen 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar devralmıştı.

28 Temmuz’daki YAŞ kararları şöyleydi:

Genelkurmal Başkanı Org. Hulusi Akar: Göreve devam ediyor.

Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Salih Zeki Çolak: Göreve devam ediyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Org. Bülent Bostanoğlu: Göreve devam ediyor.

Donanma Komutanı Org. Veysel Kösele: Göreve devam ediyor.

Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Abidin Ünal: Göreve devam ediyor.

Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanı Org. Hasan Küçükakyüz

Jandarma Genel Komutanı Yaşar Güler.

1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever.

2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel

3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş (Değişmedi)

Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep (Değişmedi)

Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı'na Orgeneral Tahir Bekiroğlu getirildi.

Genelkurmay 2'nci Başkanlığı'na Orgeneral Ümit Dündar getirildi.