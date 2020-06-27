Emekli askeri hâkim Ahmet Zeki Üçok'a hapis cezası

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesini 15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu tutmaya yönelik sözleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle 6 ay 7 gün hapse mahkum edilen Üçok'un cezasının ertelenmesi kararlaştırıldı.

Emekli askeri hakim albay Ahmet Zeki Üçok, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesini 15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu tutmaya yönelik sözleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle, "Astlık-üstlük münasebetlerini zedelemeye, amir veya komutanlara karşı güven hissini yok

etmeye matuf olarak alenen tahkir veya tezyif edici fiil ve hareket" suçundan 6 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı. Üçok'un cezasının ertelenmesi kararlaştırıldı.