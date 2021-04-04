"Emekli amiraller bildirisi" sonrası AKP, olağanüstü toplantı kararı aldı

Emekli amirallerin yayımladığı bildiri sonrasında AKP MYK olağanüstü toplantı kararı aldı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek.

Emekli amirallerin yayımladığı Montrö bildirisi sonrasında AKP toplantı kararı aldı. NTV canlı yayınında konuşan AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Bu gelişme üzerine AKP MYK yarın toplanacak" dedi.

"Demokrasi tarihimizde sıklıkla karşılaştığımız bir bildiri ile karşı karşıyayız" diyen Şahin, bu durumun anayasal düzene karşı işlenmiş bir suç olduğunu söyledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili soruşturma başlattığını hatırlatan Şahin, "Gerek savcılık gerek mahkemeler gerekli değerlendirmeyi yapacaktır. Hukuki olarak darbeci zihniyetin temsilcilerine gereken cevap verilecektir" dedi.

"Darbe artığı kesimler var"

Şahin, AKP ve MHP'nin bildiriye karşı güçlü durduğunu dile getirirken, muhalefeti şu sözlerle eleştirdi:

"Uzun süre sessizliklerini koruduktan sonra CHP Sözcüsü bir açıklama yaptı, 'buradan darbe çıkarmak sivil darbecilere mahsus bir özellik' dedi. Burada şunu ifade etmek lazım. Darbe artığı kesimler var. CHP'nin açıklamaları ortada. Bu bildiriye imza atarım diyen İyi Parti Genel Başkan Danışmanı'nın tavrı ortada. CHP'nin tutumu bildirinin altına imza atarım diyen İyi Parti Milletvekilleri cunta heveslilerine zemin oluşturuyor."

Erdoğan başkanlığında toplanılacak

Genel Sekreter Şahin, gelişme sonucu AKP MYK toplantısının öne alındığını da şu sözlerle duyurdu:

"Biz AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantımızı perşembe günü planlamıştık. Ancak bu son gelişmeler dolayısıyla yaptığımız değerlendirmeler neticesinde yarın AK Parti MYK, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Bu bildiriyi çok daha geniş bir şekilde değerlendireceğiz. Ele alacağız. Bu konuda takındığımız tavrı daha da güçlendirmek için gerekli adımları atacağız."

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