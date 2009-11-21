Emekli Albay'ın sır ölümü

T24 - Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu eski Başkanı Emekli Albay Ali Belgutay Varımlı, Kadıköy'deki evinin bulunduğu apartmanın bahçesinde ölü bulundu. Varımlı, İlhami Erdil'in rütbelerinin sökülerek er rütbesine indirilmesine neden olan kişi olarak da tanınıyordu.



Eski Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı emekli Albay Belgütay Varımlı, Kadıköy'de oturduğu evin balkonundan atlayarak intihar etti.



Alınan bilgiye göre, Göztepe Tütüncü Mehmet Efendi Mahallesi'ndeki 17 katlı bir binanın 10. katında oturan emekli Albay Belgütay Varımlı, evde eşi ve annesinin bulunduğu sırada balkondan atladı. Beton zemine düşen Varımlı, olay yerinde hayatını kaybetti.



Varımlı'nın cesedi, savcı ve polis ekiplerinin inlemelerinin ardından Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Çakıcı tarafından tehdit edildi iddiası



Eski Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı emekli Albay Belgütay Varımlı, eski Deniz Kuvvetleri Komutanlarından İlhami Erdil'in yargılandığı davada tanık olarak dinlenmiş, Kuzey Deniz Saha Komutanlığının alım ihalelerini araştırırken kendisini organize suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı'nın tehdit ettiğini ve Erdil hakkındaki olayı ortaya çıkaran kişinin kendisi olduğunu söylemişti.



Mahkemede tanık ücreti istememişti



Varımlı, duruşma sonunda, hakimin, tutanağa İstanbul'dan geldiği için yol masrafı ve tanıklık ücretini yazdırdığı sırada, gazi olduğunu ve trenle ücretsiz geldiğini belirtmiş, mahkemeden tanıklık ücreti de talep etmemişti.



Davaya bakan hakim de intihar etmişti



Eski Deniz Kuvvetleri Komutanlarından İlhami Erdil dönemindeki usulsüz olduğu ileri sürülen konut harcamalarıyla ilgili olarak, Erdil'in eşi Füsun Erdil ve dönemin satın alma komisyonu üyeleri hakkında açılan davanın görüldüğü mahkemenin başkanlığını yürüten Hakim Yarbay Tanju Ünal da geçen Haziran ayında İzmir İnciraltı'ndaki Güney Deniz Saha Komutanlığında bulunan makamında intihar etmişti.



Çete iddiasıyla gözaltına alınmıştı



Varımlı, bir süre önce de 11 adamı ile çete kurmaktan gözaltına alınmıştı. Varımlı ve adamlarının kendilerini 'derin devlet' olarak tanınıp bazı iş adamlarını tehdit ettikleri ileri sürülmüştü.