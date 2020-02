Emekli albayın öldürdüğü oğlu, toprağa verildi

Aleyna KESKİN- Emre KOLTUK/OF (Trabzon), (DHA)- TRABZON\'da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen emekli albay Oktay Hacımürtezaoğlu\'nun (62) tabancayla vurarak öldürdüğü oğlu üniversite öğrencisi Oğuz Hacımürtezaoğlu (21), Of ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Hacımürtezaoğlu\'nun yaraladığı eşi ve kızının tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Olay, Salı günü saat 14.00 sıralarında İnönü Mahallesi, İlkadım Sokak\'taki Adel Apartman\'nın 7\'nci katında meydana geldi. Psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilen emekli albay Oktay Hacımürtezaoğlu, eşi Ayşe Hacımürtezaoğlu (55) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Oktay Hacımürtezaoğlu, tabancasını çekip, eşi ile 2 çocuğunu yaraladı. Ayşe Hacımürtezaoğlu\'nun çığlıkları üzerine eve elen komşuları, baba ile çocuklarını boğuşurken buldu. Komşuların araya girmesiyle tabancası alınarak etkisiz hale getirilen Hacımürtezaoğlu, çağırılan polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaralılardan Oğuz Hacımürtezaoğlu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Ayşe Hacımürtezaoğlu ile kızı Büşra Hacımürtezaoğlu\'nun (24) tedavileri sürerken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen emekli Albay Oktay Hacımürtezaoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Oğuz Hacımürtezaoğlu için Trabzon\'un Of ilçesi Çarşıbaşı Büyük camiinde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Oğuz Hacımürtezaoğlu\'nun yakınlarının yanı sıra Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu ile vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Oğuz Hacımürtezaoğlu, ilçedeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

​Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İnşaat Mühendisliği Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 3\'üncü sınıf öğrencisi olan Oğuz Hacımürtezaoğlu\'nun sınıf arkadaşları da cenazeye çelenk gönderdi.



