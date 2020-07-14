Emekli albay Ali Türkşen'den Habertürk'e: Programa katılmak istemiyorum; ülkenin bugün geldiği duruma katkınız var

Emekli Kurmay Albay ve İyi Parti kurucu üyesi Ali Türkşen, HaberTürk'ün 15 Temmuz için yapılacak canlı yayın teklifine reddettiğini söyledi. "Ülkenin bugün geldiği duruma olan katkılarınızdan dolayı" diyerek yayına katılmadığını belirten Türkşen, kanal adına arayan kişinin kendisine "O sizin şahsi fikriniz" diyerek telefonu kapattığını söyledi.

Emekli SAT Komandosu Ali Türkşen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, kendisini programa davet eden Habertürk kanalına tepki gösterdiğini bunun üzerine telefonun üzerine kapatıldığını yazdı.

Türkşen, "Habertürk TV’den aradılar, 15 Temmuz için canlı yayına. 'Katılmak istemiyorum' dedim. İkinciye aradılar, 'Neden?' diye. 'Ülkenin bugün geldiği duruma olan katkılarınızdan dolayı' dedim. 'O sizin şahsi fikriniz' dediler, kapattılar telefonu. Bir şey söylemeye de gelmiyor" ifadelerini kullandı.