Emekli albay ve oğlu toprağa verildi

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Karabağlar ilçesinde, bilinmeyen bir nedenle tartıştığı oğlu Arda Çağlar Taşçı\'yı (29) tabancayla başından vurduktan sonra, kendi başına ateş ederek yaşamına son veren emekli Albay Ahmet Taşçı (57) ve hastanede hayatını kaybeden oğlu son yolculuklarına uğurlandı.

Olay, dün sabah saatlerinde Üçkuyular Mahallesi 46 Sokak\'ta meydana geldi. Emekli Albay Ahmet Taşçı ile tenis hocası oğlu Arda Çağlar Taşçı, evlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine emekli Albay Taşçı, ruhsatlı tabancasıyla oğlunun başına ateş etti. Ağır yaralanan Arda Çağlar Taşçı yere yığılırken, baba Taşçı başına dayadığı tabancayı ateşledi. Silah seslerini duyan komşuların kapıyı kırarak içeri girmesiyle baba ve oğlu yerde kanlar içinde bulundu.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, emekli albayın yaşamını yitirdiği belirlenirken, yapılan müdahalenin ardından yaralı oğlu ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Eşini 15 yıl önce kanser hastalığından kaybeden emekli Albay Ahmet Taşçı\'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Tenis hocası olan ve sivil havacılık eğitimi gördüğü ifade edilen Arda Çağlar Taşçı ise tedavi gördüğü hastanede gece saatlerinde yaşamını yitirdi.

Adli Tıp Kurumu’ndan bugün alınan baba ve oğlunun cenazeleri, Narlıdere Merkez Camii\'ne getirildi. Türk bayrağına sarılı emekli Albay Ahmet Taşçı için askeri tören düzenlenirken, Arda Çağlar Taşçı’nın arkadaşları tabutun üzerine Fenerbahçe forması bıraktı. Cenazeye emekli Albay Taşçı’nın emekli astsubay olan babası Fahri Taşçı ve yakınları katıldı. Oğlunun ve torununun tabutlarını öpen Fahri Taşçı, \"Ahmet ve Arda’ya hakkımı helal ediyorum\" dedi.

Kılınan cenaze namazının ardından baba ve oğlunun cenazeleri, Yukarı Narlıdere Mezarlığı\'nda toprağa verildi.



FOTOĞRAFLI