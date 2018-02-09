Emekli Albay ve eşine silahlı saldırı davası

Özden ATİK / İSTANBUL,(DHA)

BEŞİKTAŞ\'TA 7 Haziran 2015 seçimlerinde oy kullandıktan sonra evlerine doğru yürüdükleri sırada Albay Çetin Oğuz ve eşi Asuman Oğuz\'a motosiklet üzerinden silahlı saldırıda bulunuduklarına ilişkin 3\'ü tutuklu, biri firari toplam 6 sanık hakkındaki davada karar çıktı. \"Anayasayı ihlal\" suçundan sanıklar Esat Naci Yıldırım ve Serhat Karakoç müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davaya, tutuklu sanıklar Ali Haydar Yeşil, Serhat Karakoç getirildi. Tutuklu sanık Esat Naci Yıldırım ise Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Duruşmada son sözleri sorulan sanıklardan Esat Naci Yıldırım, \"Olaylarla ilgim bulunmamaktadır. Beraatime karar verilmesini talep ederim\" dedi. Diğer sanıklar ise bir diyecekleri olmadığını belirttiler.

4 SANIĞA AYRI AYRI CEZA VERİLDİ

Kısa bir ara veren mahkeme heyeti, daha sonra kararını açıkladı. Esat Naci Yıldırım \"Anayasayı ihlal\" suçundan müebbet hapis cezası ile mağdur Çetin Oğuz\'a yönelik \"tasarlayarak kişiyi yerinde getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme suçuna teşebbüsten\" 16 yıl 8 ay, mağdur Asuman Oğuz\'a yönelik \"Kasten yaralama\" suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün hapis, \"Ruhsatsız ateşli silahlarla mermi bulundurma\" suçundan 2 yıl 6 ay hapis ve bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı. Yıldırım, \"Resmi belgede sahtecilik\" suçundan beraat etti.

Sanık Serhat Karakoç\'a \"Anayasayı ihlal\" suçundan müebbet hapis cezası ile mağdur Çetin Oğuz\'a yönelik \"Tasarlayarak kişiyi yerinde getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme suçuna teşebbüsten\" 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Sanık Karakoç\'un \"Asuman Oğuz\'u yaralama\" suçundan ise beraatine hükmedildi.

Sanık Ali Haydar Yeşil hakkında \"Silahlı terör örgütüne üye olma\" suçundan 7 yıl 6 ay hapis, \"Resmi belgede sahtecilik\" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sanık Yeşil\'in \"Anayasayı ihlal\" ve \"mağdur Çetin Oğuz\'u kasten öldürmeye teşebbüs\" suçlarından beraatine karar verildi.

Sanık Özgül Yapışkan ise \"Silahlı terör örgütüne üye olma\" suçundan 7 yıl 6 ay hapis, \"Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması\" suçundan 4 yıl 2 ay hapis ve 120 lira adli para cezasına çarptırıldı. Sanık Yapışkan \"Anayasayı ihlal, örgüt faaliyetleri kapsamında özel belgede sahtecilik\" suçlarından beraat etti.

BİR SANIĞA BERAAT

Sanık Murat Yerlikaya\'nın \"Anayasayı ihlal\" suçu başta olmak üzere atılı tüm suçlardan beraatine ve hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına hükmedildi. Yakalanamayan sanık Cem Yıldız hakkındaki dosyanın ise ayrılmasına karar verildi. Mahkeme, tutuklu sanıklar Esat Naci Yıldırım, Serhat Karakoç ve Ali Haydar Yeşil\'in tutukluluk hallerinin devamına da hükmetti.



