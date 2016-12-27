Emekli Albay Ümit Yalım: Türkiye'de biri Türk, diğeri Yunan iki başkomutan var; batı illerinde ikili yönetime geçildi

Emekli Albay Ümit Yalım, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Ülkemizi sürekli tehdit altında tutanlara karşı artık duramazdık, gereğini de yapıyoruz. Eğer durmaya kalkarsak kendimizi bulacağımız yer Sevr şartlarıdır" açıklamasıyla ilgili olarak "Erdoğan ve AKP Hükümetleri zaten 2004 yılından beri Ege'de Sevr Antlaşmasını uyguluyor" görüşünü savundu. "Devletin birliği ve tekliği ortadan kalktı, otorite Yunanistan ile paylaşılarak, Türkiye'nin batısında ikili devlet düzenine geçildi. İzmir, Aydın ve Muğla illerimiz birisi Türk diğeri Yunan olmak üzere ikişer vali ve ikişer belediye başkanı tarafından yönetiliyor" iddiasını ileri süren Yalım, "Türk topraklarında birisi Türk diğeri Yunan olmak üzere iki Başkomutan bulunuyor" diye konuştu.

Ahmet Takan'ın "El Bab kadar yakın adalarımızda Yunan'ın zafer kutlaması!.." başlığıyla yayımlanan (27 Aralık 2016) yazısı şöyle:

Ege'de 18 ada ve 1 kayalığımızı işgal eden Yunanistan küstahlıkta sınır tanımıyor!.. Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Vasilios Tellidis, Aydın Bulamaç Adası, Muğla Kalolimnoz Adası ve Muğla Keçi Adası'nı 15 Aralık'ta ziyaret etti. Korgeneral Tellidis, adalarımızda konuşlandırılan işgalci Yunan askerlerinin Noel ve yeni yılını kutladı. Yunan komutan, işgalin sürdüğü Türk topraklarında askerleriyle birlikte kadeh tokuşturdu, orkestra eşliğinde müzikli eğlenceli zafer kutlaması yaptı.

Soru; "bizimkiler" ne yaptı?..

Cevap; her zaman olduğu gibi seyretti!..

Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Vasilios Tellidis'in işgal altındaki Türk topraklarında gerçekleştirdiği müzikli, içkili yeni yıl kutlaması R. Erdoğan'ın "Sevr'i dayattılar, Lozan'a razı olduk", "Biz hâlâ Lozan'daki kayıplarımızın üzüntüsüyle yaşayan milletiz. Durursak Sevr şartlarına döneriz" söyleminin 1 hafta öncesine rastladı!..

Yunanistan'ın son küstahlığını belgeleriyle ortaya çıkaran Millî Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli kurmay Albay Ümit Yalım, Erdoğan'ın söylemlerinin gerçeklerle bağdaşmadığını belirtti. "Erdoğan ve AKP Hükümetleri zaten 2004 yılından beri Ege'de Sevr Antlaşmasını uyguluyor" diyen Yalım, ziyaret ile ilgili haber ve resimlerin Yunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı resmi internet sitesinde yayımlandığına dikkat çekti.

Ümit Yalım tepkisini şöyle dile getirdi:

Adalarda ağır silahlar

"Yunanistan; işgal ettiği Bulamaç, Kalolimnoz ve Keçi Adasını ileri karakol haline getirdi. Adalara top ve uçaksavar gibi ağır silahlar yerleştirdi ve mühimmat yığınağı yaptı. Adalara konuşlandırılan Yunan askerleri sürekli olarak Türkiye'yi gözetliyor. Korgeneral Tellidis, Bulamaç, Kalolimnoz ve Keçi Adası'nda konuşlandırılan işgalci Yunan askerlerinin Noel ve yeni yılını kutladı. Başta Savunma Bakanı Kammenos olmak üzere ipini koparan Yunan general ve amiraller hiçbir engelle karşılaşmadan Türk topraklarına girip çıkıyor. Topraklarımız yolgeçen hanına döndü. Başkomutan olduğunu iddia eden Erdoğan ve AKP Hükümeti cesaret edip Yunanistan'a müzik notası bile veremiyor. Yunanistan ise işgal ettiği Türk topraklarında kurduğu orkestra ile zafer kutlaması yapıyor.

Tellidis, işgal edilen Türk topraklarında kadeh tokuşturmayı da ihmal etmedi. Vatan toprakları Yunan askerlerinin postalları altında inim inim inlerken Erdoğan ve AKP Hükümeti olanı biteni turist gibi seyrediyor."

Sevr Antlaşması'na nasıl döndük ?

"Erdoğan ve AKP Hükümetleri yönetimindeki Türkiye Cumhuriyeti, Ege Denizi'nde, Lozan Antlaşması'ndan Sevr Antlaşması şartlarına keskin bir dönüş yaptı" diyen Ümit Yalım, somut örnekleri şöyle sıraladı:

"*Lozan Antlaşması'nda verilmeyen 18 Türk Adası ve 1 Türk Kayalığı Yunan askerine teslim edildi.

*Devletin birliği ve tekliği ortadan kalktı, otorite Yunanistan ile paylaşılarak, Türkiye'nin batısında ikili devlet düzenine geçildi. İzmir, Aydın ve Muğla illerimiz birisi Türk diğeri Yunan olmak üzere ikişer vali ve ikişer belediye başkanı tarafından yönetiliyor.

*Türk topraklarında birisi Türk diğeri Yunan olmak üzere iki Başkomutan bulunuyor.

*Muğla Keçi Adası'na kaçan, suikast timindeki darbeci askerleri, Yunan Apache taarruz helikopteri, Yunan komandoları ve Yunan polisleri aradı. Erdoğan, cesaret edip Türk askeri ve Türk polisini Keçi Adası'na gönderemedi.

*Yunanistan, Ege Denizi'ndeki adalarımızda vergi topluyor.

*Yunanistan, Ege Denizi Türk karasularında tekne ile dolaşan vatandaşlarımızı öldürüyor, tutukluyor ve yargılıyor.

*Yunan Kara Kuvvetleri Türk topraklarında tatbikat yapıyor.

*Yunan Deniz Kuvvetleri Türk karasularında tatbikat yapıyor.

*Yunan Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri uçak ve helikopterleri Türk hava sahasında uçuyor.

*Yunan Cumhurbaşkanı, Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları ile Yunan askerleri ve Yunan vatandaşları, Ege'de işgal edilen Türk adalarına elini kolunu sallayarak ve pasaportsuz giriş ve çıkış yapıyor.

*Türk vatandaşları ise Ege'de işgal edilen Türk adalarına pasaportla giriş yapıyor.

*Başbakan Binali Yıldırım, İzmir Koyun Adası'na Yunan polisi ve gümrük kontrolünden geçtikten sonra pasaportla giriş yaptı.

*Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Aydın Marathi Adası'na pasaportla giriş yaptı."