Emekli Albay Üçok: FETÖ'cüler halen darbe yapabilecek güçteler

Eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Başsavcısı emekli Albay Ahmet Zeki Üçok, darbe girişiminin ardından 'FETÖ'ye yönelik başlatılan soruşturmalara rağmen örgüt hâlâ TSK içinde güçlü olduğunu savunarak, "TSK'nın çeşitli gerekçelerle 'demokrasiyi getirmek gibi düzlüğe çıkarmak gibi' yönetime el koyacağına, bunun da FETÖ'cüler aracılığı ile gerçekleştirileceğine ihtimal veriyorum" diyen Böylesi bir ortamın yaratılması durumunda FETÖ'cülerin darbe yapabilecek güçte olduğuna inanıyorum" görüşünü dile getirdi.

Üçok, 15 Temmuz günü pilot Binbaşı O.K.'nın Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) gelerek "Hakan Fidan alınacak" ihbarında bulunmasına rağmen planlayıcısının Fethullah Gülen'in olduğu iddia edilen darbe girişiminin anlaşılamamasını eleştirdi. Üçok, "Emrinde on binlerce istihbarat elamanı olan MİT, 6-7 ay süren darbe hazırlık sürecini tespit edememiş, olayı getirip 'Binbaşı O.K. söylemedi' noktasına indirgemiş durumda. İstihbarat değil, dedikodu birimi denir o zaman. Çok net söylüyorum, O.K.'nin savcılığa verdiği ifadesinde ‘darbe olacak' uyarısı var" dedi.

15 Temmuz'dan sonra başlatılan soruşturmaların 'FETÖ'nün siyasi ayağına uzanmamasını "Türkiye'deki bütün kurum ve kuruluşlara sirayet etmiş bir örgüt, siyasetten uzak durmaz" sözleriyle eleştiren Üçok, "En son Emniyet'e yapılan 9 bin kişilik operasyonda Fetullah'ın STK ve siyasetle ilgili ‘renklendirme' adı altında yeni bir yapılanmaya girdiği belirtiliyor. Yani en kripto olanların devreye sokulması. Şöyle diyorlar ‘Ölü yıkayıcının önündeki ölü kadar sessiz, bağlı ve her şeyi kabule hazır olanlar…' Siyasi ayak ile ilgili süreci savcılar ortaya çıkaracaktır" iddiasını ortaya attı.

Darbe girişiminden yaklaşık on ay sonra 15 Temmuz günü yayımladıkları "Sözcü Erdoğan'ı buldu" başlık haber gerekçe gösterilerek iki gazetecinin tutuklanmasını eleştiren Üçok, "Cumhurbaşkanı'nın tatil yapacağı yeri haber yaparak örgüte yardım' deniyorsa, savcılıkta bir problem var demektir" değerlendirmesinde bulundu. "Cumhurbaşkanı'nın emir subayı Ali Yazıcı'nın tatil yaptığı yerini bildiği ve uçuş rotasını öğrenmek için 16 defa telefonla aradığı bütün savcılık kayıtlarında var" diyerek iddianamede yer alan ifadeyi hatırlatan Üçok, gazetecilerin tutuklanmasını "Yaverin Cumhurbaşkanı'nın yerini öğrendikten sonra örgütün de öğrendiğini, hatta ondan sonra hareket edeceği yeri öğrenme çabası olduğunu görüyoruz. Haber üzerinden öğrenildi demek doğru değil" diyerek yorumladı.

Ahmet Zeki Üçok, FETÖ'nün öldürülecek kişiler için hazırladığı listelerin tamamında, ilk 20 içerisinde bulunduğunu iddia etti. Üçok, "Daha önce, kızım için ‘böbreklerini sökerek öldürme', karım için ise ‘otobüsle ezerek öldürme' gibi tehditler aldım. Ölürsek de ölmüş oluruz" diye konuştu.

16 Temmuz sabah helikopterden beraber inen Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve AKP millitvekili Şaban Dişli'nin kardeşi Mehmet Dişli'yle ilgili bir iddiayı gündeme getiren Üçok "Akar'ın 'Dişli de FETÖ'cüdür, alın bunu da dedim' diye ifadesi var. Ben bunun böyle olmadığını, bir trafik görevlisi polis memurunun ihbarıyla Dişli'nin tutuklandığını duydum" dedi.

Sözcü gazetesinden Başak Kaya'ya konuşan Ahmet Zeki Üçok'un açıklamaları şöyle:

Yüzde 15 ihraç: 2006-2015 arasında yapılan incelemede, soruların tamamının alındığı ve FETÖ ile ilişkili kişilerin yüzde 80 oranında okullara giriş yaptığı tespit edildi Topladığınızda 60-70 bin kişilik bir rakam ortaya çıkıyor. Oysa TSK'dan 7 bin 500 kişi ihraç edildi ve yüzde 10-15 civarında temizlenmiş durumdalar. Halen TSK'da en güçlü grup FETÖ'cüler. Nereden baksanız hâlâ 40-50 bin FETÖ'cü var. Bu savcılıkların yaptığı tespitler.

180 FETÖ'cü pilot uçuyor: Geçtiğimiz aylarda Konya Cumhuriyet Savcılığı 280 pilotu gözaltına aldı, 100'ü tutuklandı. 180'i itirafçı oldukları için adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Yani FETÖ'cüler, şu anda görevde ve uçuyorlar. 180 pilot, 90 tane uçak demek. Böyle bir potansiyel orada duruyor.

Bir milyon kişi: 70 bin civarında polis ile okullardan çıkarılan 24 bin askeri öğrenci var. Hepsi silah kullanmayı biliyor. Diğer kamu kuruluşlarını da dahil ettiğinizde 150-200 bin civarında bir topluluk. Bu kişiler devlete kızgın, işinden atılmış, ailelerini geçindiremeyen, provoke edilmeye açık bir topluluk. Aileleri ile düşünüldüğünde 1 milyon belki biraz daha fazla kişi.

Diplomaları bile yok: 203 askeri okul öğrencisinin ortaokul diplomasının bile olmadığı belirlendi. Yurt dışında çeşitli okullardan alınmış diplomaları görülüyor. Bir gün bile yurt dışına çıkmamışlar. Keşke askeri okullar kapatılmasaydı ama durum bu.

"Ölü yıkayıcının önündeki ölü kadar sessiz, bağlı ve her şeyi kabule hazır olanlar"

Siyasi ayak: Türkiye'deki bütün kurum ve kuruluşlara sirayet etmiş bir örgüt, siyasetten uzak durmaz. En son Emniyet'e yapılan 9 bin kişilik operasyonda Fetullah'ın STK ve siyasetle ilgili ‘renklendirme' adı altında yeni bir yapılanmaya girdiği belirtiliyor. Yani en kripto olanların devreye sokulması. Şöyle diyorlar ‘Ölü yıkayıcının önündeki ölü kadar sessiz, bağlı ve her şeyi kabule hazır olanlar…' Siyasi ayak ile ilgili süreci savcılar ortaya çıkaracaktır.

Böcekçiler serbest: Askeri yargı ile ilgili sayısız şikayetim var. 14 kişiyi yazılı olarak şikayet ettim. Kumpas davalarında bizimle ilgili kararları bozmuşlardı. Erdoğan'ın evine böcek koyma olayı ile ilgili bir korumanın üzerinden not çıktı. Notta “Üçok'un ve Mehmet Çelik'in Askeri Yargıtay'daki davasını hizmetin hakimleri hukuka aykırı olarak bozmuşlar. Böyle şeylere tevessül etmeyin hizmetin hakimleri açığa çıkıyor. Bu bizim için iyi olmuyor” yazıyor. Mahkum edenler, Yargıtay kararını onayanlar belli. Bu resmi belge değil mi? Şikayet ettik ama kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

İş adamını rakipleri mi tutuklattı: Ankara'da 2 korgeneral darbe gecesi beraberler. Biri Garnizon Komutanı, diğeri EDOK'ta komutan. Bütün gece beraberler, televizyona çıkıyorlar, 1. Ordu Komutanı'nın Genelkurmay Başkanı ilan edilmesi üzerine emirleri ilgili yerlere iletiyorlar. Bakıyorsunuz biri Garnizon Komutanı olarak devam ediyor, diğeri 11 aydır hapiste. Tutuklu generalin akrabalarından biri işadamı.. Bu kişinin rakipleri, çeşitli angajmanlar bularak hapiste kalması için çaba sarf ettiğini duydum. Böyle bir şey varsa en büyük ihanettir.

Atama listesi: ByLock ve atama listeleri en önemli iki delil. Darbe girişimi gecesi Genelkurmay Karargahı'ndaki en yüksek rütbeli askerlerden biri Personel Başkanı Korgeneral İlhan Talu… İfadesinde “Göreve devam görünüyorum ama 27 TSK mensubu hakkında hiçbir işlem yapılmadı, hatta terfi ettiler. Ben niye tutukluyum” diyor. Görevden alınanlar hakkında hiçbir işlem yapılmadı. Bunlar beni daha çok endişelendiriyor.

"MİT değil, dedikodu birimi"

Binbaşı O.K: Emrinde on binlerce istihbarat elamanı olan MİT, 6-7 ay süren darbe hazırlık sürecini tespit edememiş, olayı getirip “Binbaşı O.K. söylemedi” noktasına indirgemiş durumda. İstihbarat değil, dedikodu birimi denir o zaman. Çok net söylüyorum, O.K.'nin savcılığa verdiği ifadesinde ‘darbe olacak' uyarısı var.

"FETÖ'cüler halen darbe yapabilecek güçteler"

İç çatışma: 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı yakalansaydı darbe başarılı olurdu. Şu anda da Cumhurbaşkanı'nın etkisiz hale getirilmesi durumunda, çok büyük bir karışıklık olacağını, NATO, AB veya ABD hangisi olursa olsun bu örgütü provoke edeceğini düşünüyorum. Yaklaşık 1 milyon kişinin çok kanlı iç çatışmalara neden olabileceğine, Alevi-Sünni, Kürt-Türk tetiklenmesiyle ve TSK'daki kişilerin harekete geçmesiyle çok kanlı bir ortamın yaratılacağına, bunun sonunda TSK'nın çeşitli gerekçelerle (demokrasiyi getirmek gibi düzlüğe çıkarmak gibi) yönetime el koyacağına, bunun da FETÖ'cüler aracılığı ile gerçekleştirileceğine ihtimal veriyorum. Böylesi bir ortamın yaratılması durumunda FETÖ'cülerin darbe yapabilecek güçte olduğuna inanıyorum.

"Dişli'yi, Akar değil, bir trafik polisi tutuklattı"

General Mehmet Dişli ve Mehmet Partigöç, darbenin bir ve iki numarası. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, İstanbul'daki bir toplantıda “Dişli ve Partigöç sadece elim kolum değil, kalbimle beynim” diyor. Bana ise “İçeride FETÖ'cüler var” dediğim için TSK'nın manevi şahsiyetini rencide etmekten suç duyurusunda bulundu. Partigöç, Yurtta Sulh Konseyi bildirisinin altında adı olan kişi, Dişli ise Akar'ı helikopterle götüren kişi. Akar'ın “Dişli de FETÖ'cüdür, alın bunu da dedim” diye ifadesi var. Ben bunun böyle olmadığını, bir trafik görevlisi polis memurunun ihbarıyla Dişli'nin tutuklandığını duydum. Ölen 249 kişinin ölümünde vebali olanların görevden alınması gerektiğini hep söyledim. Akar, Genelkurmay Başkanı olmasını Balyoz kumpasına borçludur.

"Sözcü'ye yönelik iddialar hayatın akışına aykırı"

Sözcü'ye yönelik operasyonun, yaşanan son süreçteki en radikal işlemlerden biri olduğu ifade eden eski hakim Ahmet Zeki Üçok, şunları söyledi:

“Biz 5 yıl hapiste yattık. Sözcü yazarları bu süreçte FETÖ ile ilgili en az 100 yazı yazmıştır. ‘Cumhurbaşkanı'nın tatil yapacağı yeri haber yaparak örgüte yardım' deniyorsa, savcılıkta bir problem var demektir. Cumhurbaşkanı'nın emir subayı Ali Yazıcı'nın tatil yaptığı yerini bildiği ve uçuş rotasını öğrenmek için 16 defa telefonla aradığı bütün savcılık kayıtlarında var. Yaverin Cumhurbaşkanı'nın yerini öğrendikten sonra örgütün de öğrendiğini, hatta ondan sonra hareket edeceği yeri öğrenme çabası olduğunu görüyoruz. Haber üzerinden öğrenildi demek doğru değil. Oradaki helikopterdeki kişilerin verdiği ifadelere göre Cumhurbaşkanı'nı almak için gece 03.00'te olsa gideceklerdi. Öne alındığı için apar topar geldiler. Darbe gece 03.00'te olsaydı iki kargo uçağı ile milletvekillerini, bakanları alacaklardı. Bunlar bilinen darbenin planları içinde olan şeyler. Haber üzerinden öğrendiler demek hayatın olağan akışına aykırı bir durum. Özellikle SÖZCÜ Gazetesi'nin hükümete karşı muhalif tavrından dolayı kamuoyunun çok dikkatini çekeceği belli olan bir operasyon."

"FETÖ, 'Kızının böbreklerini sökeceğiz' diye tehdit etti"

Ahmet Zeki Üçok, FETÖ'nün öldürülecek kişiler için hazırladığı listelerin tamamında, ilk 20 içerisinde bulunduğunu kaydetti. “Listedeki en rütbesiz, en fakir benim” diyen Üçok şunları kaydetti: “Geçen 5 Aralık'ta Ankara Valiliği benim için korumalı ev, işyeri gibi özel koruma kararı verdi. Korumalı lojman talep ettim 7 aydır cevap alamadım. O nedenle protesto ettim. Daha önce, kızım için ‘böbreklerini sökerek öldürme', karım için ise ‘Otobüsle ezerek öldürme' gibi tehditler aldım. Ölürsek de ölmüş oluruz.”