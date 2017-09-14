Emekli Albay Üçok: 15 Temmuz'da 187 general ve amiral neredeydi?

Ergenekon ve Balyoz davalarında 4 yıl 10 ay cezaevinde kaldıktan sonra beraat eden emekli Hâkim Albay Ahmet Zeki Üçok, 15 Temmuz darbe girişimine kadar orduda 358 amiral ve general bulunduğunu belirterek, "Bu generallerin 171'i darbeye iştirak nedeniyle tutuklandı. 187 amiral ve general o gece neredeydi?" diye sordu.

Antalya’da Salı Sanayici ve İşadamları Grubu'nun haftalık olağan toplantısında konuşan Üçok, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki FETÖ yapılanmasını anlattı.

"FETÖ en tehlikeli örgüt"

FETÖ kumpaslarıyla hakkında 34 dava açıldığını, 1054 yıl hapis cezasıyla yargılandığını belirten Üçok, FETÖ'nün en radikal ve tehlikeli örgüt olduğunu söyledi. Üçok, hakkında verilen mahkûmiyet kararlarının hepsinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğini belirtti.

TSK'daki FETÖ yapılanmasının 1986 yılında askeri okullara giriş sınav sorularının çalınmasıyla ortaya çıktığını belirten Üçok, örgütün TSK içindeki yapılanmasının 2006 ile 2015 yılları arasında zirveye ulaştığını söyledi.

"Başbuğ döneminde 377, Özel döneminde 576 subay tasfiye edildi"

TSK'da vatanına, milletine bağlı askerlerin tasfiye sürecinin çok önce başladığına işaret eden Üçok, "İlker Başbuğ döneminde 377, Necdet Özel döneminde 576 subay tasfiye edilmiştir. 15 Temmuz'a kadar gelinen süreçte TSK'nın üst düzey yönetiminin büyük sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. TSK'nın kendi içinde bu sorgulamayı yapması şart" dedi.

15 Temmuz öncesi orduda 358 amiral-general bulunduğuna değinen Üçok, “Bu generallerin 171'i darbeye iştirak etmekten tutuklandı ya da TSK'dan ihraç edildi. 187 amiral-general o gece neredeydi. Neden darbeye karşı koymak için çalışmadı? Bu konuda kimse doğru dürüst araştırma yapmadı. Bu generallerimiz, Türk halkına, darbe gecesi nerede olduklarını ve ne yaptıklarını mutlaka izah etmeleri gerekir. Dünyanın 8'inci büyük ordusuyuz. Bu yüzleşmeyi ve araştırmayı yapmak zorundayız. Kimi o gece düğünde, kimi İstanbul'un arka sokaklarındaymış. 80 yaşındaki dedenin üzerinden tank geçti" diye konuştu.

Kontrollü darbe iddiaları

Katılımcıların sorularını da yanıtlayan Üçok, 'kontrollü darbe' iddialarını ise kabul etmedi. Üçok, "TSK'daki en güçlü grup FETÖ idi. Onu kontrol edebilmek için daha güçlü bir grubun olması gerekir ki orduda onlardan güçlü bir grup, siyasi ayak yok. AK Parti'nin orduda öyle bir gücü yoktu. 250 şehidin vebali var ortada" dedi.

Hukukçu kimliğiyle de gelişmeleri değerlendirdiğini vurgulayan Üçok, darbenin başarılı olması halinde ülkenin fiilen ABD mandası altında olacağını düşündüğünü sözlerine ekledi.