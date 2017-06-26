Emekli Albay Türkşen: HDP'nin Adalet Yürüyüşü'ne katılımı vahim bir sonuç doğuracak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun MİT TIR'ları davası kapsamında tutuklanması sonrasıda başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'ne katılan Balyoz davası mağdurlarından emekli Kurmay Albay Ali Türkşen, "HDP'nin yürüyüşe katılımı, 'özgürlük ve adalet' adı altında olmayacak isimlerin sahiplenilmesi vahim bir sonuç doğuracaktır" dedi.

Emekli Albay Ali Türkşen, 'Adalet Yürüyüşü'ne katılmasıyla ilgili kamuoyunda oluşan bazı tepkiler üzerine açıklama yaptı. Türkşen, sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Kumpaslarda kaybettiklerimiz için..."

"21 Haziran 2017 tarihinde, referandum döneminde birlikte hareket ettiğimiz bir kısım Hayırlı Konvoy katılımcısıyla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'adalet' yürüyüşüne günübirlik katıldım. Öncesinde 'ne zaman katılacaksınız?' diye soran olduğu gibi sonrasında da 'iyi yaptın' diyen de oldu, 'niye katıldın?' diyen de. Bu yürüyüşe katıldım, çünkü; kumpas davalar döneminde kaybettiğimiz tanıdığım / tanımadığım mağdurlara ve ailelerine dikkat çekmek, adaleti ehil ellere vermediğimizde neler olabileceğini hatırlatmak ve bugün de, adalet orasından burasından çekiştirildiğinde nasıl yeni mağdurlar yaratılacağını göstermekti."

"Terörü destekleyenlere desteği..."

"Bu yürüyüşe katılmak, Sayın KK (Kemal Kılıçdaroğlu) başta olmak üzere, her katılanı ve her söyleneni desteklemek demek değildir" diyen Türkşen, yürüyüşe katılan çoğu CHP milletvekili ve vatandaşın da aynı görüşte olduğuna şahit olduğunu söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun "iyi niyetli bir başlangıç" yaptığını belirten Türkşen, "Terörü destekleyen insanlara desteği iyi niyetine halel getirecektir. Bu nedenle söylemlerindeki bazı doğru bulamayacağımız hususları da kendisine uygun şekilde ilettik" dedi.

"Türk askerine kurşun sıkanlar için yürüyemem"

Yazısında, adalet için isteyen herkesin yürüyebileceğini ifade eden Türkşen, şöyle devam etti: "Son yıllarda en fazla açlığını çektiğimiz bu temel kavramı ne yazık ki artık ancak yürüyerek arayabiliyoruz. Bu yürüyüşü toplumda karşılığı olan başka isimler de başlatsaydı aynı amaçla yürürdüm. Ancak ve elbette, hiç kimsenin şahsı için 'özgürlük', hele hele, bizlerin cezaevlerine girmesine vesile olanlar, milletine darbe yapanlar, Türk askerine kurşun sıkanlar ve bunların destekçileri için yürüyecek, yan yana duracak değilim. Bugünden öteye bu yürüyüşün başlangıcında bazı münferit isimlerin daha da kabul görmesi ve hele hele HDP'nin yürüyüşe katılımı, 'özgürlük ve adalet' adı altında olmayacak isimlerin sahiplenilmesi vahim bir sonuç doğuracaktır...Amacım, sosyal medya hesaplarından sağa sola laf çakan bir sosyal medya figürü olarak kalmak değil, günü geldiğinde siyasi anlamda da ülkeme katkı sağlamaktır. Hangi siyasi oluşum altında olursa olsun o gün geldiğinde, bugün de olduğu gibi temel ilkelerim; Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda, Türk milletinin, aydın insanlardan oluşan, barış içinde, kutuplaşmadan yaşayabilen medeni bir toplum olması uğrunda mücadele etmek olacaktır."