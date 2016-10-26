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15 Temmuz Darbe Girişimi

Emekli albay Dursun Çiçek: İkinci darbe girişimi mümkün değil

Çiçek, 15 Temmuz'dan üç ay önceki "Fetullahçıların darbe yapma gücü sıfır" sözlerinin çarpıtıldığını söyledi

26 Ekim 2016 12:54

15 Temmuz'dan üç ay önce "Ordudaki Fetullahçıların darbe yapma gücü sıfır" diyen CHP Milletvekili Dursun Çiçek"Ben Fetullahçılar darbeye kalkışırlarsa başarılı olma şansları sıfır dedim farklı algılandı" dedi. Sabah gazetesinden Melih Altınok'un sorularını yanıtlayan Çiçek, "Yeni dalga gelecek iddiaları ekonomiyi sabote etme yönündeki operasyonların bir ayağı. İkinci bir kalkışma mümkün değil" görüşünü dile getirdi.

Dursun Çiçek'in ismi, Ergenekon davası sürecinde Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ’un ‘kâğıt parçası’ olarak nitelendirdiği İrtica ile Mücadele Eylem Planı'nda ıslak imzası bulunduğu iddiasıyla gündeme gelmişti. Önce Ergenekon’dan tutuklanan, ardından Balyoz’da mahkûm olarak 1515 gün hapiste yatan Çiçek, ifadesinde "söz konusu plandan haberi olmadığını ve planın altındaki imzayı kendisinin atmadığını" söylemişti.

Adli Tıp Genel Kurulu, 5 Şubat 2010 günü 4'e karşı 7 oyla belgedeki imzanın Dursun Çiçek'e ait olduğuna karar vermişti. 

2016 yılında Çiçek’e ait olduğu iddia edilen imza yeniden incelendi. Bilirkişi raporunda, belgedeki imzanın emekli Albay, CHP Milletvekili Dursun Çiçek’e ait olmasının "zayıf bir ihtimal" olduğu tespit edildi.

 

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