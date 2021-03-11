Emekli albay Ahmet Zeki Üçok: Ahmet Cevdet Kaplan hakkında FETÖ soruşturması varken amiralliğe terfi ettirildi

Emekli albay Ahmet Zeki Üçok, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki ikinci "Serdar Atasoy" vakasını duyurdu. Üçok, Ahmet Cevdet Kaplan'ın hakkında FETÖ soruşturması devam ederken amiralliğe terfi ettirildiğini söyledi.

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin'e konuşan Üçok, “Hakkında FETÖ soruşturması varken amiralliğe terfi ettirilen ve üstüne üstlük hakkındaki soruşturma devam ederken görevine devam ettirilen Tuğamiral Ahmet Cevdet Kaplan nasıl böyle bir göreve getirildi?” dedi.

Üçok şu ifadeleri kullandı:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli savcı, 2019 yılı başında aralarında Deniz İkmal Albay Ahmet Cevdet Kaplan'ın da bulunduğu iki subay on astsubay hakkında FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıyor. Soruşturma numarası: 2019/98670. Hatta YAŞ toplantısının yapılıp Albay Ahmet Cevdet Kaplan'ın tuğamiralliğe terfi ettiğinin Resmi Gazete'de ilan edildiği 2 Ağustos 2019 tarihinden sadece 45 gün önce 17 Haziran 2019 tarihinde Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne yazı gönderiyor.

Savcı, bilirkişi heyet raporlarını hâkime iletiyor. Bu raporlar ışığında, mahrem örgüt mensuplarının, ücretli-ankesörlü-sabit-kontörlü telefon hatları aracılığı ile Kıdemli Albay Ahmet Cevdet Kaplan isimli şüphelinin kullandığı 530… numaralı telefon hat üzerinden irtibat kurduğu bilgisini veriyor. 16 Ağustos 2011 tarihinden, 12 Haziran 2019 tarihine kadar olan arayan ve aranan numaraların baz istasyonlarını gösterir şekilde HTS kayıtlarının çıkarılmasını istiyor. Kimsenin aklına ‘böyle şey mi olur kardeşim siz uyduruyorsunuz' gibi bir düşünce gelmesin diye bu ifadeleri savcılığın yazısından anlatıyorum.

"Hakkında takipsizlik kararı yok!"

Bir takipsizlik kararı yok! Ahmet Cevdet Kaplan'ın terfi ettiği 2 Ağustos 20192019 tarihinde FETÖ mahrem yapılandırması ile irtibatlı olduğu nedeniyle şüpheli sıfatıyla hakkında soruşturma devam etmekte. Hakkında soruşturma devam ederken tuğamiralliğe terfi ettiriliyor ve Deniz Kuvvetleri İkmal Komutanı olarak atanıyor.

"Ahmet Cevdet Kaplan halen görevde"

Evet Ahmet Cevdet Kaplan halen görevde. Kaplan hakkındaki soruşturma 2020 yılı başına kadar devam ediyor. Yani bu durumda yaklaşık 8-9 ay görev yapıyor. Düşünün FETÖ şüphelisi bir subayı amiral yapıyorsunuz ve bu durumunu bile bile göreve devam ettiriyorsunuz. Bu sırada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Tuğamiral Ahmet Cevdet Kaplan'ın şüpheli olarak yer aldığı 2019/98670 soruşturma numaralı dosyayı tefrik ederek sanıkları ayırıyor. Kaplan hakkında 2019/145098 soruşturma numaralı yeni bir dosya açıyor. 2020 yılının başlarında da 2020/78488 karar numarası ile takipsizlik veriyor. Karar numarasından da anlaşılacağı üzere soruşturma 2020 yılında sona eriyor.

"Deniz Kuvvetleri, Albay Kaplan'ın ismini terfi edilmesi istenenler listesine yazmıyor"

Ahmet Cevdet Kaplan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ şüphelisi olarak soruşturma yürütüldüğü herkes tarafından biliniyor! Kıdem sırasına göre söylüyorum: Deniz Kuvvetleri Komutanı, Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı ve Yüksek Askeri Şura üyeleri biliyor ve buna rağmen tuğamiralliğe terfi ettiriliyor. İşin ilginci Deniz Kuvvetleri, Albay Kaplan'ın ismini terfi edilmesi istenenler listesine yazmıyor"

Serdar Atasoy vakası neydi?

2020 Yüksek Askeri Şûra’da Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı’na atanan ve FETÖ itirafçısı olan Serdar Atasoy hakkında 2019 yılında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmişti.

Atasoy, rütbesini Fethullah Gülen'in taktığını itiraf etmişti.