Emekli akademisyen vekillere çifte maaş ve istediği üniversiteyi seçme hakkı veren tasarı komisyondan geçti

CHP, MHP, HDP ve komisyonda bulunan YÖK temsilcisinin itirazına rağmen siyaseti noktalayan akademisyen milletvekillerinin istediği üniversiteye dönmelerine olanak sağlayan ve emeklilik maaşı ile birlikte öğretim üyeliği maaşı da almasına onay veren yasa tasarısı AKP'nin oylarıyla Meclis'te kabul edildi. CHP Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer, “60 milletvekili için yasa mı yapılır? Böyle bir yasanın, bu komisyondan çıkması ayıptır, bu yasa tasarısının Genel Kurul'a gelmesi ayıptır. Biz bu ayıbı elbirliğiyle işlememeliyiz" dedi.

TBMM Milli Eğitim Komisyonu’nda AKP milletvekillerinin oylarıyla akademisyen milletvekillerine milletvekilliğinin bitmesinin ardından istedikleri üniversitede çalışma imkanı getirildi. Emekli milletvekilleri, bu uygulamadan maaşlarıyla birlikte öğretim üyeliğinden de maaş alarak yararlanacak.

Söz konusu maddenin çekilmesi görüşünü komisyona sunan YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Yavuz Atar, “Öğretim üyesi milletvekili, vekilliği bitince kadrosunun bulunduğu üniversiteye otomatik olarak dönebiliyor. Bu düzenlemeyle ise diğer üniversitelere, o üniversitede jüri kurulmadan gidebilecek" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Komisyon Başkanı Beşir Atalay’a, “Üzerinize hiçbir şey bulaşmamış kişilersiniz, bir ayrıcalığı hiç istememiş kişilersiniz ki milletvekili olmadan önce de yine bu tür şeyleri istememiş kişilersiniz. O nedenle, gelin ‘Kendilerine yonttular’, ‘Kendileri için yasa çıkardılar’ dedirtmeyin” sözleriyle ikna etmeye çalıştı.

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, “Milletvekili, görevi bitince madem eski üniversitesine dönmek istemiyor o zaman jüri kurulmadan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki üniversitelere gitsin. Bu değişikliği yapın, kabul edelim" derken, CHP Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer de, "60 milletvekili için yasa mı yapılır? Gelecekte buna eklenecek 20 milletvekili için yasa mı yapılır? Bence böyle bir yasanın, yasa tasarısının bu komisyondan çıkması ayıptır, bu yasa tasarısının Genel Kurul'a gelmesi ayıptır. Biz bu ayıbı elbirliğiyle işlememeliyiz” dedi.

Öğretim üyesi vekillere ayrıcalık tanıyan bir düzenleme

Laik eğitim sistemini düzenleyen yürürlükteki yasada köklü değişiklik yapan ‘Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın geç saatleri kadar süren görüşmelerinde öğretim üyesi milletvekillerine mali açıdan da ayrıcalık tanıyan bir düzenleme yapıldı. Tasarının 36. maddesiyle getirilen haklar sayesinde, milletvekilinin, vekil olmadan önce görev yaptığı üniversitesinin dışında başka bir üniversitede çalışabilmesine olanak tanındı.

AKP'den düzenlemeye

karşı çıkan CHP'ye: "Şov yapma"

36. maddeye CHP, MHP, HDP ve komisyonda bulunan YÖK temsilcisi karşı çıktı ancak, AKP’nin oylarıyla kabul edildi. MHP kayseri Milletvekili Prof. Yusuf Halaçoğlu, alt komisyondaki metnin tamamen değiştirildiğini söyledi. Halaçoğlu, emekli akademisyen vekilin çift maaş almasını doğru bulmadığını söyledi. CHP Eskişehir Milletvekili Ceyhun İrgil’in, ayrıcalık diye nitelendirdiği düzenlemeye "Milletvekili, görevi bitince madem eski üniversitesine dönmek istemiyor o zaman jüri kurulmadan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki üniversitelere gitsin. Bu değişikliği yapın, kabul edelim" deyince AKP’liler ‘şov yapmakla’ suçladı. AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, arada İrgil'in yanına giderek, "Burada şov yapıyorsun, konuşmanı görüntüye çektiriyorsun, sonra 'youtube'a yüklüyorsun, ayıptır" dedi.

İsmet Yılmaz da " Madde geri çekilebilir" dedi

Tartışmaların ardından YÖK Başkanvekili Atar, 36. maddenin tereddütlere neden olacak düzenlemeler içerdiğini, bu yüzden tasarıdan çekilmesini önerdi. CHP'li Usluer, söz konusu maddenin tasarıdan çıkarılmasına ilişkin önerge verdi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bu düzenlemenin yanlış anlaşılabileceğini ifade etti ve “Madde geri çekilebilir" dedi. CHP’nin maddenin tasarıdan çıkarılmasına ilişkin önerge reddedildi ve madde AKP’lilerin oy çokluğu ile kabul edildi.

Düzenlemeye karşı çıkanlar ne dedi?

Mustafa Akaydın (CHP-Antalya): Politikada on-on beş senesini --ortalama konuşuyorum- geçirmiş bir akademik kökenli milletvekilinin bilime ve eğitime ne katkısı sağlayabileceği konusunda da çok şüphem var yani bilimden, eğitimden uzaklaşıp siyasete atıldığınızda artık başka bir insan oluyorsunuz, o başka insan olarak kalması lazım. Hadi bu hakkı vermişsiniz geçmişte yasalarla ama bir de emekli maaşı hakkı vermek bence ayrılıcaklı bir taleptir, herhâlde bir grup milletvekili -ben de dâhilim bunların içine ama- ben böyle bir haktan imtina ediyorum.

"Birçok öğretim üyesi üniversiteye giremiyor"

Ceyhun İrgil (CHP-Bursa): Birçok öğretim üyesi, insan üniversiteye giremezken ya da yer ararken, bir öğretim üyesinin buradan, bir milletvekilinin istediği üniversiteye gitme hakkını sağlıyorsunuz, bu ayrıcalık değil mi? Ayrıcalık. Kaldı ki ne diyorsunuz bunun için? “Yani, işte: 'O, Bartın’a dönmek istemiyor' Yani niçin dönmek istemiyor, nedir, sorun mu var? Gitsin oradan, Bartın’a başlasın, diğer öğretim üyeleri diğer üniversitelere nasıl geçiyorsa, öyle geçsin. Üstelik bu konuşulan kaç tane… 50-60 tane akademisyen, milletvekili için. 50-60 akademisyen, milletvekilinin ayrıcalığı için, bakın saatlerce iktidar milletvekilleri burada nasıl mücadele ediyorlar. Binlerce öğretmenin Güneydoğu’da sözleşmeyle gönderilmesi için bir dakikada oylamadan geçirebiliyorlar.

Lezgin Botan (HDP-Van): Şimdi, biliyorsunuz, üniversitelerde öğretim görevlilerini yetiştirme projesi var. Bu proje kapsamında taşra üniversitelerinde bulunan binlerce akademisyen İstanbul, Ankara gibi yerlerdeki üniversitelere gelerek akademik anlamda kendilerini yetiştirmeye çalışıyorlar. Ancak, bu proje kapsamında son yapılan düzenlemeyle bunların çoğu aslında akademik süreci tamamlamadan tekrar taşra üniversitelerine geri gönderiliyorlar. Şimdi, binlercesine böylesi bir antidemokratik yaklaşım söz konusuyken sınırlı sayıda sadece parlamentoda veya diyelim devlet birtakım yerlerde bürokratik temelde atanmış arkadaşlarımıza böyle bir ayrıcalığı tanımak hem eğitimdeki eşitlik ilkesine aykırıdır hem de parlamentonun imajına ve itibarına da yakışmayan bir şeydir. Gerçekten, parlamentonun itibarını tartıştırır hâle getiriyor. Belki insanların şu an imkânları, olanakları yoktur ama yarın öbür gün gazete köşelerinde göreceğiz yapılan eleştirileri veya halkın genel anlamdaki vicdanında bizim gerçekten nasıl algılandığımız da çok önemli. “Ya, bunlara bakın, Parlamentoda kendi sınırlı sayıdaki akademisyenlere, milletvekili arkadaşlarına böyle bir ayrıcalığı kendileri söz konusu olunca tanıyorlar ama bakın, taşradan akademik anlamda kendisini yetiştirmek üzere batıdaki üniversitelere gelen insanların, akademisyenlerin, öğretim görevlilerinin yetiştirme süreçleri tamamlanmadan gerisin geriye gönderiyorlar.” Şimdi, bunu onlara izah etmek çok zor, gerçekten çok zor. Bu bir de vicdanı bir şey. Ayrıca, bu Parlamentonun da bir itibarı var, bir vizyonu var, bir imajı var, halk arasında ve halkın üzerinde bir ağırlığı var, bir saygınlığı var. Bu saygınlığı tartışmalı hâle getiriyoruz. Ayrıca, toplumsal vicdanı, toplumsal adalet duygusunu da burada düşünerek 36’ncı maddenin geri çekilmesini talep ediyoruz.

Gaye Usluer (CHP-Eskişehir): Arkadaşlar, 60 milletvekili için yasa mı yapılır? Gelecekte buna eklenecek 20 milletvekili için yasa mı yapılır? Bence böyle bir yasanın, yasa tasarısının bu komisyondan çıkması ayıptır, bu yasa tasarısının Genel Kurul'a gelmesi ayıptır. Biz bu ayıbı elbirliğiyle işlememeliyiz. Akıl bir, ortak akıl… Kendi kendimize yasa yapıyoruz. Neden? Öğretim üyesi olduğumuz için. Ama unutmayın ki buradaki öğretim üyeleri zaten milletvekili yapılarak taçlandırılmış öğretim üyeleridir. Biraz önce Sayın İsen bilmediğimiz bir şeyi söyledi -ben Sayın İsen’i kutluyorum gerçekten- Cumhurbaşkanlığı makamındaki yüce görevi sırasında hakkı olan bir şeyi almamış; bu akıldır, bu vicdandır, olması gerekendir.

“Milletvekili maaşı da

emekli maaşı da iyi zaten"

Mustafa Ali Balbay (CHP-İzmir): Burada sizi ve Sayın Bakanı bu konuda en hassas kişiler olarak bizler görüyoruz yani üzerinize hiçbir şey bulaşmamış kişilersiniz, bir ayrıcalığı hiç istememiş kişilersiniz ki milletvekili olmadan önce de yine bu tür şeyleri istememiş kişilersiniz. O nedenle, gelin “Kendilerine yonttular.” dedirtmeyin, “Kendileri için yasa çıkardılar.” dedirtmeyin. Bu milletvekilleri emekli olduklarında ki milletvekili maaşları da iyi bir milletvekili maaşı yani emekli maaşı da… Ama şimdi, bu maaşın üzerine… Bizlerin aldığı emekli maaşları toplumun genel çoğunluğundan çok çok yüksek ve bunun üzerine bir de sayı 1 bile olsa 60 değil yani 20, kaç olursa olsun sadece milletvekillerine özel yani mevcut Türkiye koşullarında bu emekli maaşıyla geçinebileceği hâlde, genel ortalama içinde emekli maaşıyla geçinebileceği hâlde üstüne “Profesör olsun istediği yere gitsin, bütün özlük haklarını alsın, üstüne de şunu alsın.” demek gerçekten şu anda bizim toplum önünde tartışmalı olan mevcut haklarımızın üstüne bir de bunu aldılar dedirtmek