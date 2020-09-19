Emekli ABD Büyükelçisi Namık Tan anlattı: 1930'lu yılların ABD'sinde Türkiye'nin büyükelçiliği nasıl bir caz müzik merkezi haline geldi?

Türkiye'nin emekli ABD Büyükelçisi Namık Tan, ırk ayrımcılığının tepe noktada olduğu 1930'lu yılların ABD'sinde Washington'daki Türkiye Büyükelçiliği'nin siyah caz müzisyenlerine kapılarını açarak nasıl bir caz müzik merkezi haline geldiğini anlattı.

Soli Özel'in Youtube kanalına konuk olan Tan, Türkiye'nin 1932'de kısıtlı maddi imkanlarına rağmen 440 bin dolara Washington'un en görkemli binalarından birini aldığını ifade etti.

Dönemin büyükelçisi Münir Ertegün ve caz müziğe ilgi duyan oğulları Ahmet Ertegün ve Nasuhi Ertegün'ün bu yıllarda siyah ile beyaz müzisyenleri beraber büyükelçiliğe çağırdığını ifade eden Tan, bu durumun ABD'de yankı uyandırdığını ifade etti.

Dönemin senatörlerinden birinin büyükelçi Ertegün'e bir mektup yazarak, "Sabah Kongre'ye giderken sizin binanıza çok sayıda siyah vatandaşın girdiğini görüyorum; hem de ön kapıdan. Bu doğru mudur?" diye sorduğunu aktaran Tan, büyükelçinin yanıt olarak, "Senatör, gördükleriniz doğrudur. Gördüğünüz kişiler dostlarımızdır ve biz dostlarımızı daima ön kapıdan ağırlarız. Bir gün sizi de ağırlamayı çok isteriz. Tabii siz ön kapıdan girmek istemezseniz arka kapıdan ağırlarız" yazdığını aktardı.

Tan, bu durumun Washington'daki siyah müzisyenler arasında duyulmasıyla Washington büyükelçiliğinin bir caz merkezi haline geldiğini söyledi.

Büyükelçinin oğulları Ahmet Ertegün ve Nasuhi Ertegün, Atlantic Records'u kurarak ABD müzik piyasasına damgasını vurdu.