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Emekli 77 büyükelçiden 'başkanlık' uyarısı

"Türkiye'nin içeride ve dışarıda çok ciddi badirelerin içine atacağını görüyor ve bundan derin endişe duyuyoruz"

14 Ocak 2017 06:07

Emekli büyükelçiler, başkanlık sistemini getiren Anayasa Değişiklik Teklifi konusunda uyarıda bulundu.

Aralarında Şükrü Elekdağ, Korkmaz Haktanır ve Faruk Loğoğlu gibi müsteşarlar ile Mustafa Akşin ve Candemir Önhon'un aralarında olduğu 77 emekli büyükelçi, teklifin yasalaşması halinde Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik, laik ve hukuk devleti olma niteliğini yitireceğini belirtti.

Hürriyet'in aktardığı habere göre, emekli büyükelçilerin 'Dışişleri Bakanlığı Emekli Mensupları' imzası taşıyan açıklamasında şöyle denildi:

"Çok zor bir coğrafyada, her zaman sorunlarla uğraşmak zorunda olan Türkiye Cumhuriyeti’nin büyükelçileri, diplomatları olarak gerek duyduğumuz gücü bize, Türkiye Cumhuriyeti’ne dünya devletleri nezdinde büyük bir saygınlık kazandıran demokratik, laik ve hukuk devleti nitelikleri verdi. Bunun bilincinde olarak, TBMM’nde görüşülmekte olan anayasa değişiklik teklifinin siyasetin temel kuralları ve demokratik, laik, hukuk devleti ilkeleri ile bağdaşmayan bir yaklaşımla, ulusun oyuna sunulacak olmasına rağmen, Olağanüstü Hal nedeniyle, asgari ölçüde bile olsa tartışılarak ulusun bilgilendirilmesine izin vermeyen bir ortamda, Anayasa’nın amir oylama hükümleri dahil yasalar göz ardı edilerek görüşülmekte ve oylanmakta olduğunu büyük bir endişe ile izliyoruz.

"Teklifin yasalaşması halinde Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, laik ve hukuk devleti olma niteliğini yitirecektir. Böyle bir gelişmenin Türkiye Cumhuriyeti’ni, terör, ekonomik sıkıntılar ve savaş tehdidi altında bulunduğu bir dönemde, daha da ayrıştırarak, içeride ve dışarıda çok ciddi badirelerin içine atacağını görüyor ve bundan derin endişe duyuyoruz."

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