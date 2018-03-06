Emekçi kadınlardan el emeği göz nuru ürünler Trump AVM'de

İSTANBUL, (DHA)-TRUMP Alışveriş Merkezi, Dünya Kadınlar Günü’nü emekçi kadınlarla birlikte kutluyor. 8-11 Mart tarihleri arasında Trump AVM’de standlar açılacak ve emekçi kadınlar bu standlarda kendi ürettikleri el emeği ürünlerini satışa çıkaracak. Seramik tasarımlardan organik sabunlara farklı ürünler AVM ziyaretçilerinin beğenisine sunulacak.

Trump AVM, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için emekçi kadınlarla birlikte özel bir etkinlik düzenliyor. 8-11 Mart tarihleri arasında Trump AVM’de özel standlar açılacak ve kadınlar bu standlarda kendi ürettikleri el emeği ürünlerini beğeniye sunacak. AVM ziyaretçileri bu stantlardan alışveriş yaparak emekçi kadınlara destek olabilecek.

Etkinlikte kadın girişimcilerin özel tasarım ürünleri sergilenecek. Ürünler arasında organik sabundan seramik ürünlere kadar çok farklı alternatifler yer alacak. Stand açacaklar arasında Novajanecreations, Goguladolls, Kaktusland.nett, Minikya, Craftdesignistanbul, Docart Wood, Bubununatolyesi, MatmazelDerin, Bekket_Seramik ve Mill Handcraft gibi kadınların yarattığı markalar da yeralıyor.

(FOTOĞRAF)