T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Emekçi kadınlardan el emeği göz nuru ürünler Trump AVM'de

İSTANBUL, (DHA)-TRUMP Alışveriş Merkezi, Dünya Kadınlar Günü’nü emekçi kadınlarla birlikte kutluyor

06 Mart 2018 16:24

İSTANBUL, (DHA)-TRUMP Alışveriş Merkezi, Dünya Kadınlar Günü’nü emekçi kadınlarla birlikte kutluyor. 8-11 Mart tarihleri arasında Trump AVM’de standlar açılacak ve emekçi kadınlar bu standlarda kendi ürettikleri el emeği ürünlerini satışa çıkaracak. Seramik tasarımlardan organik sabunlara farklı ürünler AVM ziyaretçilerinin beğenisine sunulacak.

Trump AVM, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için emekçi kadınlarla birlikte özel bir etkinlik düzenliyor. 8-11 Mart tarihleri arasında Trump AVM’de özel standlar açılacak ve kadınlar bu standlarda kendi ürettikleri el emeği ürünlerini beğeniye sunacak. AVM ziyaretçileri bu stantlardan alışveriş yaparak emekçi kadınlara destek olabilecek. 

Etkinlikte kadın girişimcilerin özel tasarım ürünleri sergilenecek. Ürünler arasında organik sabundan seramik ürünlere kadar çok farklı alternatifler yer alacak. Stand açacaklar arasında Novajanecreations, Goguladolls, Kaktusland.nett, Minikya, Craftdesignistanbul, Docart Wood, Bubununatolyesi, MatmazelDerin, Bekket_Seramik ve Mill Handcraft gibi kadınların yarattığı markalar da yeralıyor.

(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHATRUMP Alışveriş Merkezi Dünya Kadınlar GününüMartTrump AVMdeSeramikAVMTrump AVMMart Dünya Kadınlar GünüStandNovajanecreations Goguladolls KaktuslandMinikya Craftdesignistanbul Docart Wood Bubununatolyesi MatmazelDerin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24