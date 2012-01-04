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Yaşam

Emek Sineması önünde film galası  İSTANBUL (A.A)

04 Ocak 2012 02:28

-Emek Sineması önünde film galası  İSTANBUL (A.A) - 04.01.2012 - Orçun Benli'nin yönettiği ve 12 Eylül dönemini mizahi tarzda anlatan ''Bu Son Olsun'' filminin galası, son günlerde yıkım tartışmalarıyla gündeme gelen tarihi Emek Sinemasının önünde yapıldı. Vizyona 6 Ocak Cuma günü girecek filmin galası, Yeşilçam Sokağı'ndaki Emek Sineması önünde, açık havada çadırlar ve ısıtıcılar eşliğinde düzenlenen kokteylle başladı. Kokteyl dolayısıyla sokağın giriş ve çıkışları özel güvenlik elemanları tarafından kapatıldı. Davetliler, kokteyl alanına, Yeşilçam Sokağının İstiklal Caddesi üzerindeki girişinden davetiyelerini göstererek girdi. Galaya, filmin oyuncularından Engin Altan Düzyatan, Hazal Kaya, Ufuk Bayraktar, Ferit Kaya, Orhan Eşkin, Volga Sorgu, Serdar Orçin, Deniz Uğur, Bülent Çolak, Mustafa Üstündağ ve filmin müziklerine imza atan Cahit Berkay ile çok sayıda davetli katıldı. Kokteylin ardından filmin gösterimi, aynı sokaktaki Sinepop Sinemasında yapıldı.

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