Emek Sineması işgal edildi

İstanbul Film Festivali açılış töreninde eylem yapan Emek Bizim İnsiyatifi’nin çağrısıyla bugün saat 17.00 sularında Emek Sineması önünde toplanan grup binaya girerek işgal etti.

İnşaat alanı haline getirilen binanın kapılarını kırarak giren kalabalık bir grup binanın içine girdi. Çevik Kuvvet ekipleri ise binanın etrafını sardı.

İnisiyatif yaptığı çağrı açıklamasında Kamer İnşaat, Beyoğlu Belediyesi’nin verdiği ruhsatla, Emek Sineması’nın içerisine kurduğu iskelelerle yıkımı başlattığını hatırlatıp bugün yapılan eylemi “Emek’i kurtarmak için son şans” olarak nitelemişti.

“Kamuya ait tarihi bir sinema salonunu gözlerimizin önünde, hukuku ve kamu yararını hiçe sayarak yok ediyorlar. Ama biz -Emek Sineması’nın gerçek sahipleri- sesimizi kısmıyoruz, kısmayacağız. Emek Sineması’na sahip çıkmayıp görevini yerine getirmeyen, Kültür’ünü unutan Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne, Beyoğlu Belediyesi’ne sesleniyoruz: Bu davanın peşini bırakmıyoruz!

Festival açılışını olması gereken yerde, inadına Emek Sineması’nda yapıyoruz. Sinemamızı yıktırmamak için 31 Mart Pazar günü saat 17:00’da Emek Sineması’nın önündeyiz. Festival bizim gözümüzde o zaman başlayacak."