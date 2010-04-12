Emek Sineması için protestolar bitmiyor

T24- Önceki gece kapatılan Emek Sineması’nın önünde yine eylem vardı. Protesto eyleminden önce basın açıklaması okundu, konuşmanın ardından da duvara “10 Nisan 2010. Emek Sineması Hala Burada. Yıkmak İstiyorlar. Yıktırmıyoruz.” yazılı tabela asıldı.





Radikal'in haberine göre İstanbul Kültür Sanat Varyetesi’nin facebook üzerinden organize ettiği protesto eyleminde önce ‘Emek bizim, İstanbul bizim, yıktırmıyoruz’ başlıklı basın açıklaması okundu, ardından yıkılması gündemde olan binadaki tarihi İnci Pastanesi’nin sahibi bir konuşma yaptı.





Konuşmaların ardından Emek Sineması’nın duvarı matkapla delinerek “10 Nisan 2010. Emek Sineması Hala Burada. Yıkmak İstiyorlar. Yıktırmıyoruz.” yazılı tabela asıldı.





‘Yıktırmıyoruz’ tabelasının hemen altında, Beyoğlu Belediyesi’nin astığı ve binanın tarihi bir bina olduğunu gösteren bir tabela olması manidardı. Tabelada ‘Melek Sineması, 1924-1957, Adını duvarlarından melek figüründen alan sinema İstanbul’un en güzel sinemalarından biriydi’ yazıyor.