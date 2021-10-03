Danıştay'ın iptal kararıyla yeniden ihale edilen Bursaray Emek-Şehir Hastanesi metro hattı ihalesi ikinci kez iptal edildi.

CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, iptal edilen ilk ihalede olduğu gibi ikinci ihalede de serbest rekabet koşullarının sağlanamadığını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın Emek-Şehir Hastanesi hattı için ‘600 milyon liraya mal olacak’ açıklamasını hatırlatan Karaca, “İhaleyi Ulaştırma Bakanlığı yaptı. İlk ihaleye 1.6 milyar liraya verildi. 600 milyon lira maliyet nere, 1.6 milyar lira nere? Proje fahiş fiyatla verildi diye şikayet ettiğimiz bu ihale iptal oldu. İkinci ihalede rakamın düşmesini beklerken, sanki bize inat 342 milyon lira fiyat artışıyla bu kez 1.9 milyar liraya iş bitti. Şimdi bakıyoruz ki, adrese teslim bu ikinci ihale de iptal oldu” dedi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Bursaray Emek-Şehir Hastanesi metro hattının ilk ihalesi 27 Ekim 2020'de gerçekleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1 milyar 787 milyon lira maliyet öngörülen ihaleyi başka firmalara açık olmayan bir şekilde davet usulü ile yaptı ve ihaleyi 1 milyar 607 milyon liralık teklif veren Söğüt-Taşyapı ortaklığı kazandı. Ege Gökmen İnşaat ve Günfalt İnşaat ise bu çapta bir ihalenin davet usulüyle yapılmasına itiraz ederek dava açtı. Davanın Ankara 4. İdare Mahkemesi tarafından reddi üzerine konu Danıştay’a götürüldü. Danıştay 13. Dairesi 1 milyar 600 milyon liralık hafif raylı sistem ihalesini iptal etti. 5 Mayıs 2021'deki ikinci ihale, Danıştay'ın açık kararına rağmen yine davet yöntemiyle yapıldı. Çelikler, Gülermak Kolin, Söğüt, Makyol, Taşyapı'nın girdiği ihaleyi yine Söğüt-Taşyapı ortaklığı kazandı. İkinci ihalede maliyet hesabı 2 milyar 350 milyon liraya yükselirken, ihale 1 milyar 950 milyon liraya sonuçlandı. İki ihale arasındaki 342 milyon liralık fiyat artışı ise tartışma konusu oldu.

CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, ilk ihaleden sonra başka kentlerdeki benzer uzunluk ve istasyon sayısına sahip metro-raylı sistemlerdeki ortalama kilometre maliyetlerini karşılaştırarak, Bursa'daki ihalenin fahiş fiyatla tamamlandığını açıklamıştı. İzmir’deki toplam 7.2 km uzunlukta ve komple delme tünel olarak inşa edileceğini belirten Narlıdere–F. Altay metro hattına değinen Karaca, şunları aktardı:

“Bursa hattı, aç-kapa tünel olarak imal edilecek, İzmir hattının delme tünel olması maliyetleri yüzde 40 artıran bir unsur olarak değerlendirilmelidir. Bursa hattına göre 1.1 km daha uzun ve istasyon sayısı açısından değerlendirildiğinde 7 istasyon imalatı ile Bursa hattına göre 3 istasyon fazlası vardır. Toplam 1 milyar 27 milyon liraya ihale edilmiştir. Emek-Şehir Hastanesi hattı ise 6.1 kilometre uzunluğunda ve 1.6 milyar liraya ihale edildi. Bakanlık, Bursaray’ın bu hattını olması gerekenden 570 milyon lira daha pahalıya yaptırıyor demektir.”

TIKLAYIN | “Pazarlık usulüyle yapıldığı” gerekçesiyle Danıştay’ın iptal ettiği Bursa metro ihalesi, yeniden aynı usulle ihale edildi