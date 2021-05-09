“Pazarlık usulüyle yapıldığı” gerekçesiyle Danıştay’ın iptal ettiği Bursa metro ihalesi, yeniden aynı usulle ihale edildi. İptal edilen 1.6 milyar TL’lik ihale ise 1.9 milyar TL ile yine aynı firmaya verildi.

Cumhuriyet’ten Erdem Sevgi’nin haberine göre, Danıştay’ın iptal ettiği Bursa metro ihalesi, yeniden aynı usulle ihale edildi. Yeniden görülen ihale 3 milyon TL yükseltilerek aynı firmaya verildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Tam kapanmada tam usulsüzlük yapılıyor. Danıştay’ın iptal gerekçesi olan ‘pazarlık usulüyle ihale’ tekrar yapıldı. İhale aynı firmaya bu kez daha yüksek bedelle verildi. Nereden bakarsanız bakın hukuksuzluk ve kamu zararı var” dedi.