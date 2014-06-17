Emek Partisi, HDP'den ayrılıyor

EMEP, 22 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek kongre öncesinde HDP'den ayrılma kararı aldı.



Radikal'in haberine göre, daha önce HDP'nin bir ittifak cephesi olarak kalması yönünde görüşlerini bildiren EMEP bu konuda yaptığı uyarıların dikkate alınmadığını belirterek yeni HDP örgütlenmesinin içerisinde yer almayacağını açıkladı. EMEP, HDK'nin içerisinde yer alarak, HDK'nin bir ittifak platformu olarak güçlendirilmesi için çalışma yürütüleceğini belirtti.

Emek Partisi'nin açıklamasında, "Partimizin, HDP’nin bir ittifak ve seçim partisi olarak; emek, barış ve demokrasi güçlerinin ortak mücadele zemini olmasına hiçbir itirazı yoktur. Başta BDP olmak üzere HDK-HDP bileşenleri ile yaptığımız değerlendirmelerde bütün çabamız ve ısrarımız, HDP’nin, kuruluş ilkeleri temelinde yoluna devam etmesi yönünde olmuştur.

Bu konudaki tutumumuza bileşenlerin büyük çoğunluğu, aydın, sanatçı ve bilim insanı dostlarımız hak vermişlerdir. Ancak başta BDP olmak üzere kimi HDP bileşenleri, HDP’yi kendi politik değerlendirmeleri ve hedefleri açısından yeniden biçimlendirmekte ısrarcı olmuşlardır.

Gelinen aşamada BDP tarafından gündeme getirilen ve partimizin de temel itiraz noktası olan, “HDP’nin belirli bir ideolojik yaklaşıma sahip bir kitle partisi olarak kendisini yeniden örgütlemesi” konusunda net bir karar alma ihtiyacı doğmuştur. Partimiz, değerlendirmeleri sonucunda, bu anlayış ve tutumla örgütlenecek olan yeni HDP’ye katılmama kararı almıştır" denildi.

Levent Tüzel, HDP grubu içinde kalacak

EMEP'in HDP'den ayrılması ile birlikte akla gelen bir konu da, partinin eski genel başkanı İstanbul'dan milletvekili seçilen Levent Tüzel'in durumu oldu.

Tüzel'in durumu ile ilgili olarak açıklamada, "Haziran 2011 seçimlerinde emek, barış ve demokrasi güçlerinin ortak adaylarından birisi olarak İstanbul 3. Bölge’ den milletvekili seçilen eski genel başkanımız Levent Tüzel, HDP grubu içerisinde kalarak Meclis çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir" denildi.