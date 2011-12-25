'Emek' için nöbetteler

T24 - Emek Sineması'nın yıkılmasını ve yerine yapılacak yeni bir alışveriş merkezinin içine taşınmasını protesto edenler bugün Beyoğlu'nda toplandı.



Saat 16:00’dan itibaren Taksim Meydanı’nda buluşan sinema severler, Emek Sineması’nın önüne yürüyerek basın açıklaması okudu ve bir kez daha Emek Sineması'nın yıkılmasına karşı çıktı.



Grup adına açıklama yapan Deniz Özgür, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın, Emek Sinemasının yıkılmayacağını söylediklerini belirterek, ''Öte yandan Demircan, 'Salonun içindeki önemli bölümler söküldü, saklanıyor. Bire bir kullanılacak' diyor. Bu yıkımın ta kendisidir'' dedi.



Hukuki sürecin devam ettiği bir anda yıkım kararı çıkmamışken, sinemanın içinin sökülmeye başlandığını söyleyen Özgür, ''Söküm işlemlerinin kimler tarafından, hangi hukuki gerekçelere dayandırılarak, ne zaman gerçekleştirildiği, sökülen parçaların nerede korunduğu ve bunun denetiminin kim tarafından yapıldığının kamuoyuna açıklanmasını talep ediyoruz'' diye konuştu.



Özgür, Emek Sinemasının tarihi ve kültürel bir miras olarak yerinde ve olduğu gibi korunması gerektiğini ifade ederek, bu alan üzerindeki her türlü kullanım hakkının kamuya ait olduğunu savundu.



Yanlarında uyku tulumu, battaniye ve içeceklerini de hazır bulunduran protestocular soğuk havaya rağmen Emek Sineması’nın önünde sabahlamayı planlıyor.



Yürüyüşe katılanlar arasında oyuncular; Nurgül Yeşilçay, Memet Ali Alabora, Tarık Akan, Rutkay Aziz, Mert Fırat, Rıza Kocaoğlu, yönetmenler; Yüksel Aksu, Seren Yüce, İlksen Başarır, sinema yazarları; Uğur Vardan, Murat Özer, Cüneyt Cebenoyan da yer aldı.



İsyanbul Kültür Sanat Varyetesi, Beyoğlu için Mücadele İnisiyatifi, Sinema Yazarları Derneği (SİYAD), Sinema Emekçileri Sendikası (SİNESEN), İşçi Filmleri Festivali, Yeni Sinema Hareketi, İMECE-Toplumun Şehircilik Hareketi ve Kamusal Sanat Laboratuvarı gibi dernek ve hareketler de 'Emek' için yürüyenler arasındaydı.

'Kültür dokusuna uygun değil'



9. İstanbul İdare Mahkemesi 12.05.2010 tarihinde Emek Sineması için öngörülen projenin “uygulanması halinde telafisi güç ya da imkansız zarar doğuracak nitelikte olduğu” gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar vermişti. Kararın ardından, 14.12.2010 tarihinde üç uzmandan oluşan bilirkişi heyeti, incelemesini yapmış ve 18.04.2011 tarihinde mahkemeye sunduğu raporda iki uzman dava konusu projenin kültür dokusuna uygun olmadığını belirterek yürütmeyi durdurma yönünde karar vermişti.



01.12.2011 tarihinde, bilirkişi raporuna ve 2010 baharından itibaren devam eden kamuoyunun verdiği mücadeleye rağmen, 9. İdare Mahkemesi yürütmenin durdurulmasını iptal etti.

'Hala itiraz hakkı var ama...'



Bu karardan sonra hukuki olarak bir itiraz hakkı bulunmasına rağmen, benzer dava süreçlerini örnek gösteren yürüyüşçüler Emek’in geleceğinin artık sadece kamuoyunun direnme gücüne bağlı olduğunu söylüyorlar.