Beyoğlu’nda sanatçılar ve sinemaseverler Emek Sineması için yürüdü. Tarihi sinema önünde yapılan eylemde, duvarlara 'Emek Bizim İstanbul Bizim' yazısı yazıldı.

Emek sineması protestosunda geçtiğimiz hafta yaşanan olaylar ardından sanatçılar bugün yeniden Beyoğlu’nda toplandı. Çok sayıda sanatçı ve oyuncunun katıldığı eylemde emek sinemasında yapılan inşaat çalışmaları protesto edildi. Eyleme destek veren ünlü isimler arasında oyuncular Nurgül Yeşilçay, Kenan İmirzalıoğlu, Güven Kıraç, Rıza Kocaoğlu, Berrak Tüzünataç, şarkıcı Can Bonomo ve yönetmen Yüksel Aksu gibi isimler de vardı.

Emek sineması sokağı önünde toplanan grup adına konuşan Nurgül Yeşilçay, “Her zaman olduğumuz yerde, emeğin olduğu yerdeyiz. Bize 3-5 entel diyebilirler ama bu bir kamu olayı ve herkesi ilgilendiriyor. Emek olduğu yerde güzel. Emeğin yıkılmasını istemiyoruz” dedi.

Yönetmen Yüksel Aksu ise, “Emek sineması bizim için çok önemli bir yer. Festivallerden sonra bizim soğuk kış günlerinde ısındığımız bir yerdi. Madem emeği yıkıyorsunuz o zaman Dolmabahçe sarayını da alışveriş merkezi yapın” diye konuştu.

Oyuncu Demet Evgar ise uluslararası oyuncular derneğinin destek metnini okudu.

Daha sonra eylemciler hep birlikte Emek Sineması sokağına girdi. Eylemciler ise sprey boyalarla emek sineması duvarına, “Emek bizimdir” yazdı.

Güven Kıraç, “Emek sineması yıkılamaz. Bu işin asıl muhatapları bizlere, oyunculara bu sorulmadı. Emek yıkılamaz” diye konuştu.Grup eylemin ardından sessizce dağıldı.