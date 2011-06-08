'Emasya iptal edilince, jandarmanın müdahale hakkı alındı'

T24 - CHP İzmir Milletvekili Ahmet Ersin, Artvin ve Hopa’da yaptığı incelemelerde kendisine gelen bilgiye göre jandarmaya müdahale talimatı verilmediğini söyledi.



Milletvekili Ahmet Ersin, haha sonra sözlerine şöyle devam etti, ‘'Emasya protokolü iptal edilince jandarmanın müdahale hakkı alındı'’





‘Jandarmaya yönelik büyük haksızlık’



"1997’de EMASYA protokolü imzalandı. Bu protokol olaylara askerin müdahale etmesine imkan tanıyor. Asker mülki amirin izni olmaksızın tehdit gördüğü an operasyon yapabiliyor ama bu protokol 2010’da iptal edildi. O tarihten itibaren jandarmanın kent merkezlerindeki olaylara doğrudan müdahale etme yetkisi yok. Jandarma mülki idare amirinin (ilçelerde kaymakan, illerde vali) izni olmadan müdahale edemiyor. Hopa’da yaşanan olaylar sırasında jandarma olay yerine çağrılmış ama müdahale talimatı verilmemiş. Jandarma geliyor ama müdahale talimatı verilmediği için olaylara dahil olamamış. Burada jandarmanın kusuru yok, müdahale edin talimatı verilmemiş. Başbakan seçim öncesinde mağduriyet ortamı yaratıyor. Askerin suçu yok, müdahale talimatı verilmediği için müdahale etmemiş. Başbakan’ın görevden aldım, söylemi jandarmaya yönelik büyük bir haksızlık."





'Darbeye zemin hazırlar gerekçesiyle kaldırılmıştı!'



Hopa'da meydana gelen ve bir emekli öğretmenin ölümü bir polis memurunun da yaralanmasıyla sonuçlanan olaylar sonrasında Artvin Emniyet Müdürü'nün yanı sıra, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Nasif ile İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halit Çalmuk görevlerinden alınmıştı. Jandarmanın olaylarda pasif kaldığı iddiaları ise geçen yıl yürürlükten kalkan 'Emasya Protokolü'nü tekrar gündeme getirdi. Askerlerin, şehir içlerindeki olağünüstü olaylara direkt müdahalesine' imkan tanıyan protokol 'darbelere zemin hazırladığı' gerekçesiyle yürürlükten kaldırılmıştı.





